12.10.2022
«Урок здоровья» для школьников
12.10.2022
Сергей Миронов поддержал инициативу направлять журналистов в информационные подразделения ВС РФ
12.10.2022
Спортплощадки при челябинских школах обновляют по инициативе жителей
12.10.2022
В Челябинске задержана мошенница-курьер
12.10.2022
В Челябинске ищут перевозчика на два автобусных маршрута
12.10.2022
ОНФ считает, что закупки элитного алкоголя в период мобилизации дискредитируют челябинскую власть
Спортплощадки при челябинских школах обновляют по инициативе жителей
11.10.2022
Челябинцы с Пограничной радуются обновлению двора
27.09.2022
Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия
08.06.2022
В центре Челябинска на месте заброшенных гаражей создали уютное место для отдыха
19.10.2021
Молодые металлурги ЧЦЗ преображают дворы Челябинска
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022