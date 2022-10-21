21.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
21.10.2022
Хирурги-«ювелиры» ЧОКБ спасли пациентку с поврежденными желчными протоками
21.10.2022
Специалисты ГРЦ Макеева приняли участие во всероссийском семинаре молодых профсоюзных активистов
21.10.2022
«Справедливая Россия – За Правду»: Каждый мобилизованный южноуралец важен для области
21.10.2022
Гастроли Большого театра продолжатся в Челябинске
21.10.2022
В Советском районе Челябинска ограничат движение транспорта
«Справедливая Россия – За Правду»: Каждый мобилизованный южноуралец важен для области
21.10.2022
Скоро в Челябинскую область начнут прибывать мобилизованные
21.10.2022
В Чебаркуле возведут мемориал погибшим в СВО российским воинам
21.10.2022
Готовы к отправке на Донбасс вязаные носки и варежки
21.10.2022
В Челябинской области усилят охрану стратегических объектов
Мэрии Розы, Коркино и Первомайского готовятся к ликвидации
21.10.2022
Управление делами губернатора Челябинской области и в минстрой объявили о сокращении
21.10.2022
Танцоры из челябинского «Ералаша» взяли «золото» Дельфийских Игр
18.10.2022
Наталья Котова поручила разобраться с фасадами зданий
17.10.2022