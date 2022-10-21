«Справедливая Россия – За Правду»: Каждый мобилизованный южноуралец важен для области

Депутаты фракции «Справедливая Россия – За Правду» в Законодательном Собрании Челябинской области предложили уравнять всех мобилизованных южноуральцев в правах на получение дополнительных выплат.

С недавнего времени в адрес депутатов стали поступать обращения от родственников мобилизованных, которые отмечают очевидную несправедливость: бойцы батальонов «Южный Урал» и «Южноуралец» получают в качестве дополнительной меры соцподдержки единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей, а остальные жители региона, также участвующие в специальной военной операции и выполняющие боевые задачи, - нет.

В своем письме на имя главы региона Алексея Текслера депутаты предложили уравнять в правах на получение дополнительных выплат бойцов батальонов «Южный Урал» и «Южноуралец» и других мобилизованных из Челябинской области мужчин.

Обращаясь к губернатору, депутаты подчеркнули, что «каждый мобилизованный южноуралец важен для области. Разница в подходе - наличие либо отсутствие выплаты на начальном этапе участия является несправедливой и приводит к демотивации военнослужащих». Тем более, что в ряде регионов Российской Федерации уже сложилась подобная практика единовременных выплат: в Сахалинской области они составляют 300 тысяч рублей, в Брянской и Кемеровской областях - двести тысяч рублей, в Пермском крае, Тульской, Курской, Калужской областях - сто тысяч рублей, в Саратовской области - 50 тысяч рублей и т.д.

Депутаты фракции «СРЗП» подготовили законопроект о распространении единовременной денежной выплаты на всех мобилизованных граждан.