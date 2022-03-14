Справедливороссы ответили тем, кто стыдится сегодня называть себя русскими

Активисты РО Партии СРЗП и "Молодежи Справедливой России" в Челябинской области сегодня, 14 марта, выложили в свои соцсети видеоролик, который стал ответом тем, кто стыдится называть себя русским.



Инициативу прокомментировал руководитель фракции "Справедливая Россия" в Заксобрании Челябинской области Василий Швецов: «Худой мир лучше хорошей ссоры. Но вопрос в том, сколько бы он продлился? У меня есть ответ на этот вопрос – недолго! Перед Россией стоит вопрос не только геополитического влияния, но и самого существования нашего государства с его культурой, традициями, менталитетом. Мы не боимся трудностей и по-прежнему гордимся страной. Именно об этом ролик, который подготовили активисты Партии Справедливая Россия - За Правду".