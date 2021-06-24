24.06.2021
В Челябинской области - новый рекорд по ковиду
24.06.2021
Первый замминистра строительства Иван Белавкин останется в СИЗО
24.06.2021
Сотрудники ГИБДД Челябинска признали, что ошибочно оштрафовали водителей
24.06.2021
Более 1,1 тысячи человек прошли вакцинацию от COVID-19 в медпунктах вокзалов ЮУЖД
23.06.2021
НМУ объявлены на территории четырех городов Челябинской области
23.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 24 июня
Спустя четыре месяца кинолог-спасатель из Златоуста встретился со спасенным псом Максом
28.05.2021
В Советском районе Челябинска в заброшенный колодец упала бездомная собака
20.05.2021
Большинство челябинцев поддержали инициативу обязательной регистрации домашних животных
20.05.2021
Неравнодушные челябинцы сняли социальный ролик в поддержку бездомных собак
16.04.2021
Пойдем-ка, покурим!
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021
Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне
22.06.2021