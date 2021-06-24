Спустя четыре месяца кинолог-спасатель из Златоуста встретился со спасенным псом Максом

Кинолог из полиции Златоуста (Челябинская область) Максим Бикбаев встретился с псом Максом, которого спас.

История этого пса – на грани фантастики. Вся область следила за судьбой породистого колли, который этой зимой едва не погиб.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», кинолог конвойного подразделения старший сержант полиции Максим Бикбаев спас замерзающего пса породы колли, которого искусали деревенские сородичи. Когда собака отогрелась, она заплакала. Найденыша назвали в честь спасителя - Максимом.

Как выяснилось, хозяева собаки сами из Екатеринбурга. Они переехали в деревню, расположенную в Нязепетровском районе, но пес оказался им не нужен и остался на улице.

Собаководу в погонах удалось выйти на зооволонтеров в Златоусте. Всю ночь ветеринары делали все возможное, чтобы пес выжил.

«И вот спустя четыре месяца спаситель и собака встретились», - рассказала сотрудник пресс-службы ОМВД по Златоусту Ольга Аристова.

Их встреча прошла очень трогательно. Пес Макс по-свойски прижался к полицейскому Максу. Тот порадовал его сахарной косточкой.

Добавим, что старший сержант полиции Максим Бикбаев служит в полиции в должности кинолога уже девять лет. Сейчас с ним несет службу собака Беркут. Она ориентирована на конвоирование подозреваемых и обвиняемых, а также на розыск людей по запаху следа.