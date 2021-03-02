Собака плакала: в Златоусте кинолог спас замерзающего на улице пса

В Златоусте (Челябинская область) кинолог конвойного подразделения старший сержант полиции Максим Бикбаев спас замерзающего пса породы колли, которого искусали деревенские сородичи. Когда собака отогрелась, она заплакала. Найденыша уже назвали в честь спасителя - Максимом.

Кинолог конвойного подразделения по Златоусту Максим Бикбаев ехал из Кусы в Нязепетровский район к своей маме, в деревню Аптрякова. Полицейский увидел на обочине замерзающую собаку породы колли. Опытный собаковод не проехал мимо, остановился и осмотрел свернутое калачиком животное. Казавшаяся на первый взгляд безжизненной, собака, почуяв человека, подняла морду.

«Кинолог Бикбаев, не теряя ни минуты, решил доставить пса в теплое помещение и оказать ему первую ветеринарную помощь. Он аккуратно взял собаку и переложил в автомобиль. Добравшись до пункта назначения, Максим распространил по социальным сетям пост в надежде отыскать хозяев. Вышел по клейму на ухе животного на заводчиков и хозяина собаки. Однако вернуть собственнику собаку не представилось возможным», - сообщила сотрудник пресс-службы ОМВД России по городу Златоусту Ольга Аристова.

Как выяснилось, хозяева собаки сами из Екатеринбурга. Они переехали в деревню, расположенную в Нязепетровском районе. Но им пес оказался не нужен. Собака осталась на улице.

«Собаководу в погонах удалось выйти на зооволонтеров в Златоусте. Активисты за сутки собрали деньги на лечение пса. Всю ночь ветеринары делали все возможное, чтобы он выжил. На сегодняшний день зооактивисты решили оставить четвероногого питомца у себя, чтобы продолжить за ним ухаживать, - добавила Ольга Аристова.

Добавим, что старший сержант полиции Максим Бикбаев, который спас замерзающего пса, служит в полиции в должности кинолога уже девять лет. Сейчас с ним несет службу собака Беркут. Она ориентирована на конвоирование подозреваемых и обвиняемых, а также на розыск людей по запаху следа. До этого охранять порядок полицейскому помогала Берта, но она уже «вышла» на пенсию и сейчас живет у него.