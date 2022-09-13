Сравнивая старые карты: Как рос Челябинск

Государственный комитет охраны объектов культурного наследия региона сегодня, 13-го сентября, в 286-й день рождения Челябинска опубликовал старые карты города, показав, как он рос, ширился.

«286 лет исполняется Челябинску именно сегодня. В 1736 году 13 сентября действительный статский советник Василий Никитич Татищев получил донесение от полковника Алексея Ивановича Тевкелева о том, что он, Тевкелев, «…сентября 2 дня на реке Миясе в урочище Челяби от Мияской крепости в тридцати верстах заложил город», - напоминают в госкомитете историю появления славного города (ныне миллионника) Челябинска.

Проследить, как он менялся, увеличивался, можно сравнивая старые карты.

«Каким город был много лет назад, можно увидеть на старых открытках. И просто рассматривая старые фотографии, которые есть в фондах Государственного исторического музея Южного Урала, Объединенного государственного архива Челябинской области, Государственного научно-производственного центра по охране культурного наследия Челябинской области - на сайте. Будем сохранять память и историю нашего прекрасного города, чтобы у него было будущее», - подчеркнули в госкомитете охраны объектов культурного наследия региона.

Объединенный государственный архив Челябинской области, в свою очередь, отмечает, что в день рождения принято дарить подарки. Столице Южного Урала на 286-летнюю годовщину подарили книгу «Мгновения истории: Челябинск XX века в открытках и фотографиях». Ее автор и составитель — челябинский краевед и издатель Дмитрий Графов, который много лет собирает фотографии родного города.