Станица Магнитная отметила 280 лет

В Челябинской области накануне 94-летия Магнитогорска юбилей отметила прародительница города – станица Магнитная.

Председатель Собрания депутатов Александр Морозов поприветствовал казаков и всех горожан:

«Спасибо всем, кто знает и помнит историю крепости и станицы – колыбели города Магнитогорска. Спасибо, казаки, что достойно растите своих детей, учите их разумному, доброму, вечному… Что верите в бога не для галочки, не потому, что начальник так сказал или это модно, а потому что вы так воспитаны и живёте по божьим законам. Спасибо, что родину нашу защищаете испокон веков - с 1743 года и по сей день - в зоне СВО рискуете жизнями. Что помните, чтите и не предаёте своих традиций! С юбилеем!», - сказал он.

Точная дата основания пограничной крепости неизвестна. По словам атамана станицы Андрея Бережнева, в летописях звучал июнь 1743 года, день Троицы, без конкретного дня.

Примерно в эти дни 280 лет назад по велению губернатора Оренбургской губернии Ивана Неплюева возле горы Атач была заложена крепость Магнитная. Она входила в казачью пограничную линию, потому что правый берег Урала был границей Государства Российского, а левый населяли киргизские кочевники. Казаки несли службу, отбивали набеги. Когда граница ушла дальше, надобность в крепостях отпала, и здесь осталась просто станица.

Историю станицы Магнитной связывают и с Емельяном Пугачёвым, и с событиями повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», и с визитами двух российских царей: Александра II и Николая II. Были периоды игнорирования казачьих корней, затопления части станицы во время строительства заводского пруда.

Некоторые до сих пор спорят, считать ли время основания станицы днём рождения города. «Отсчет свой город берет с июня 1929 года. С того момента, когда первый паровоз пришел и началось строительство ММК, а не с 1743 года, когда была основана крепость Магнитная. Такой выбор был сделан в конце 90-х годов городским Собранием, причем по совету и с учетом мнения двух замечательных историков и краеведов - Владимира Петровича Баканова и Ивана Федоровича Галигузова. Они в соавторстве написали хорошую книгу под названием «Станица Магнитная», где подробнейшим образом расписывается становление крепости на протяжении нескольких веков. Именно эти историки, профессионально занимавшиеся станицей, сказали, что город появился с началом строительства ММК, а станица Магнитная это прародительница Магнитогорска», - прокомментировал Александр Морозов.

В начале 90-х годов началось возрождение Оренбургского казачьего войска. Современное казачество старается не просто носить форму, а соответствовать предкам - овладевать воинскими науками, жить традициями, православием, воспитывать подрастающее поколение.

На празднике выступили творческие коллективы из городов Челябинской области и Башкортостана, студенческие и народные ансамбли, ребята из кадетского корпуса цесаревича Алексея. А в это время на других площадках проходил турнир по казарле – казачьему мастерству владения шашкой, манила яркими красками ярмарка мастеров, шумели детские игрища, привлекала ароматами казачья полевая кухня.

Звучали приветственные слова, одобрительные восклицания «Любо!», веселый детский смех… С юбилеем, станица!