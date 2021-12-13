Старинным домам Златоуста вернут былые красоту и величие

Двум многоквартирным жилым домам Златоуста (Челябинская область), которые расположены на улице Карла Маркса (№8 и №11) и являются объектами культурного наследия местного значения, вернут былые красоту и величие.

Об этом сегодня, 13-го декабря, в своей официальной группе в ВКонтакте сообщает государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

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«Сейчас дома находятся в плачевном состоянии: осыпается штукатурка с фасада, где-то выпадают кирпичи, декоративные элементы башни и балюстрада в доме №8 разрушены, повреждены балконные плиты», - отмечают в госкомитете.

В 2021-м году региональный оператор по капитальному ремонту домов в Челябинской области подготовил научно-техническую документацию на ремонт фасадов, фундаментов и крыш домов, которая прошла историко-культурную экспертизу.

«После того как проект был согласован, глава региона Алексей Текслер принял решение о выделении дополнительных средств на ремонт данных многоквартирных домов. Совсем скоро их можно будет увидеть в первозданном цвете. Будут воссозданы архитектурные элементы, произведено усиление колонн, устройство кровли с восстановлением водосточной системы; ремонт и восстановление плит балконов», - рассказали в госкомитете охраны ОКН региона.

Кроме того, проект предусматривает частичную замену и усиление деревянных конструкций крыши, устройство слуховых окон.