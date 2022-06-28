Старшеклассники смогли испытать себя в качестве инженеров УГМК

На базе детского загородного лагеря «Лесная застава» Челябинского цинкового завода, входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании, завершилась летняя смена Инженерной школы УГМК «ТехноЮниор».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», с 12 по 24 июня 129 подростков из шести регионов России на две недели смогли стать настоящими инженерами. Смена «ТехноЮниор» – это большое культурно-досуговое и образовательное пространство, в котором дети получают новые знания о технологических процессах на производствах, учатся формулировать проектный замысел, ставить цели, определять задачи, проектировать и создавать макет, презентовать свой проект. Каждому участнику была предоставлена уникальная возможность испытать себя в решении прикладных задач, получить опыт командой проектной работы.

Финальной ступенью стала защита проектов, направленных на решение конкретных инженерных задач шести предприятий УГМК, включая проблемы частых замыканий при электролизе, потери сжатого воздуха при флотации и малоэффективную систему затаривания биг-бэгов.

По словам руководителя проекта, начальника управления подготовки персонала УГМК Инны Осиповой, проектная смена – это продолжение заочного этапа обучения в инженерной школе холдинга. «ТехноЮниор» - один из самых масштабных образовательных проектов Уральской горно-металлургической компании, он охватывает 24 города в 11-ти регионах России. Среди участников проекта – обыкновенные школьники с седьмого по классы.

Крайне важно, чтобы с ранних лет дети знали об Уральской горно-металлургической компании, технологических процессах на ее предприятиях и востребованных профессиях. Через погружение в реальное производство, инженерную среду, овладение профильными знаниями и формируется интерес, а позже – осознанная потребность в профессии и готовность влиться в коллективы компании. Уже сейчас школа УГМК эффективно решает важнейшие задачи по воспитанию будущих инженеров для своих предприятий.