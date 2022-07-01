Старую городскую свалку Магнитогорска закрыли, потоки мусора направили на новые объекты

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, первого июля, официально закрыта старая городская свалка, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теперь потоки твердых коммунальных отходов направляются на новый полигон и мусоросортировочный комплекс, предназначенные для обеспечения безопасного обращения с ТКО в Магнитогорском кластере, охватывающем территории с населением более 650-ти тысяч человек (это Магнитогорск и десять муниципальных образований региона). Мощность комплекса – 200 тысяч тонн в год, полигона - 175 тысяч тонн в год.

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«Основная задача нового мусоросортировочного комплекса – выбрать из общего количества поступающей массы полезную фракцию, которую можно повторно использовать. Современное эффективное оборудование позволит значительно сократить количество отходов, направляемых на захоронение», - отмечают в правительстве Челябинской области.

Отметим, с закрытием старой свалки проектировщики получили возможность приступить к инженерным изысканиям. Готовая проектно-сметная документация будет направлена на государственную экологическую экспертизу и государственную экспертизу сметной стоимости. Все заключения экспертиз будут получены до конца текущего года.

Непосредственно работы по рекультивации начнутся с 2023-го года и будут реализованы на средства федерального бюджета по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде – это ключевая задача, которую ставит губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По его поручению в федеральный проект «Чистая страна» также включены свалки ТКО в городах Карталы, Верхний Уфалей, Златоуст, Миасс и Троицк.