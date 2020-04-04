Статистика по коронавирусу в Челябинской области по возрасту, источникам заражения и состоянию больных

В Челябинской области из 26 заболевших коронавирусной инфекцией двое детей и двое пенсионеров, 11 человек – в возрасте от 18 до 45 лет, 11 человек – в возрасте от 45 до 65 лет.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» первый вице-губернатор Ирина Гехт, в списке заболевших шестимесячный малыш из Кизильского района и 11-летний подросток из Челябинска. Оба заразились после контакта с заболевшим. У малыша нет никаких клинических признаков заболевания, у челябинского ребенка – состояние легкой степени тяжести.

В числе заболевших также два южноуральца старше 65 лет. Это 80-летняя женщина из Магнитогорска (она заразилась от приехавших из-за границы челябинских родственников) и 65-летний челябинец (также был контактен). У обоих легкая степень.

В возрасте от 18 до 45 лет пять жителей Челябинска, трое жителей Кизильского района, одна жительница Магнитогорска, один из Миасса и один из Бредов.

В возрасте от 45 до 65 лет шесть человек из Челябинска, двое – из Верхнеуральского района, по одному из Кизильского района, Златоуста и Бредов.

Из 26 заболевших южноуральцев восемь человек не имеют клинических проявлений коронавирусной инфекции: в Бредах четверо человек из пяти с подтвержденными диагнозами не имеют симптомов болезни, в Челябинске 1 из 13 человек, в Магнитогорске – один из двух, в Бредах – один из двух, в Златоусте – один.

У четырех заболевших выявлена пневмония, в том числе у одного в легкой степени (в Бредах) и у троих – средней степени (один – в Челябинске, двое – в Вернеуральском районе).

Из 26 случаев заболевания 14 случаев завозные, 12 – контактные. В Челябинске пять завозных случаев (из Италии, Лондона, Германии, Польши, Украины), семь – после контакта с заболевшим и один случай у жителя, который за границу не выезжал и ни с кем заболевшим не контактировал.

В Кизильском районе лишь один из заболевших выезжал в ОАЭ, а остальные четверо заболели после общения с ним.

В Магнитогорске один завозной случай (из США приехала 33-летняя женщина) и один контактный (80-летняя бабушка заразилась от приехавших из-за рубежа родных).

В Златоусте один завозной случай – 63-летний житель прилетел из Пхукета. В Миассе также один завозной – 31-летний горожанин вернулся из Испании. В Бредах – два контактных случая, в Верхнеуральском районе – два завозных из ОАЭ.

В списке условно положительных по коронавирусу три человека: двое челябинцев (у прилетевшего из США нет клинических симптомов, у вернувшегося из Испании – легкая степень) и один магнитогорец (вернулся из Аргентина, состояние легкой степени тяжести).