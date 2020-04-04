ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Статистика по коронавирусу в Челябинской области по возрасту, источникам заражения и состоянию больных

Общество
Сегодня, 21:09
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области из 26 заболевших коронавирусной инфекцией двое детей и двое пенсионеров, 11 человек – в возрасте от 18 до 45 лет, 11 человек – в возрасте от 45 до 65 лет.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» первый вице-губернатор Ирина Гехт, в списке заболевших шестимесячный малыш из Кизильского района и 11-летний подросток из Челябинска. Оба заразились после контакта с заболевшим. У малыша нет никаких клинических признаков заболевания, у челябинского ребенка – состояние легкой степени тяжести.

В числе заболевших также два южноуральца старше 65 лет. Это 80-летняя женщина из Магнитогорска (она заразилась от приехавших из-за границы челябинских родственников) и 65-летний челябинец (также был контактен). У обоих легкая степень.

В возрасте от 18 до 45 лет пять жителей Челябинска, трое жителей Кизильского района, одна жительница Магнитогорска, один из Миасса и один из Бредов.

В возрасте от 45 до 65 лет шесть человек из Челябинска, двое – из Верхнеуральского района, по одному из Кизильского района, Златоуста и Бредов.

Из 26 заболевших южноуральцев восемь человек не имеют клинических проявлений коронавирусной инфекции: в Бредах четверо человек из пяти с подтвержденными диагнозами не имеют симптомов болезни, в Челябинске 1 из 13 человек, в Магнитогорске – один из двух, в Бредах – один из двух, в Златоусте – один.

У четырех заболевших выявлена пневмония, в том числе у одного в легкой степени (в Бредах) и у троих – средней степени (один – в Челябинске, двое – в Вернеуральском районе).

Из 26 случаев заболевания 14 случаев завозные, 12 – контактные. В Челябинске пять завозных случаев (из Италии, Лондона, Германии, Польши, Украины), семь – после контакта с заболевшим и один случай у жителя, который за границу не выезжал и ни с кем заболевшим не контактировал.

В Кизильском районе лишь один из заболевших выезжал в ОАЭ, а остальные четверо заболели после общения с ним.

В Магнитогорске один завозной случай (из США приехала 33-летняя женщина) и один контактный (80-летняя бабушка заразилась от приехавших из-за рубежа родных).

В Златоусте один завозной случай – 63-летний житель прилетел из Пхукета. В Миассе также один завозной – 31-летний горожанин вернулся из Испании. В Бредах – два контактных случая, в Верхнеуральском районе – два завозных из ОАЭ.

В списке условно положительных по коронавирусу три человека: двое челябинцев (у прилетевшего из США нет клинических симптомов, у вернувшегося из Испании – легкая степень) и один магнитогорец (вернулся из Аргентина, состояние легкой степени тяжести).

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Федерация
Сегодня, 19:45
В России за сутки подтверждено 582 новых случая коронавируса, в УрФО - 17
Общество
Сегодня, 17:21
В Челябинской области будет создан общий счет для поддержки южноуральцев в период коронавируса
Общество
Сегодня, 12:28
Рост продолжается
В Челябинской области подтверждено еще три случая коронавируса
Экономика
Вчера, 23:51
В Челябинской области вводятся отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса
Сегодня, 11:45
В Челябинске перекисью обрабатывают лавки, перила и урны
Сегодня, 11:36
Челябинские трамваи и троллейбусы две недели не будут возить пассажиров в дневное время
Вчера, 16:48
В Челябинской области начинает работу школьный интернет-канал в помощь старшеклассникам
Вчера, 13:38
На Тургояке люди отдыхают, не боясь коронавируса
Вчера, 12:31
Школы, техникумы и вузы Челябинской области возобновляют учебу в дистанционном режиме
Вчера, 12:21
Медработникам Челябинской области, работающим с больными коронавирусом, повысят зарплаты
Вчера, 12:02
В Челябинской области безработным будут доплачивать из регионального бюджета
Вчера, 11:37
В Челябинске сегодня эвакуируют автомобили, мешающие проезду мусоровозов
Вчера, 11:17
Все водители Челябинска теперь под "колпаком" полиции
Вчера, 11:10
Текслер: Мы не планируем вводить режим ЧС в Челябинской области
Общество
Сегодня, 17:21
В Челябинской области будет создан общий счет для поддержки южноуральцев в период коронавируса
Общество
Сегодня, 18:56
Челябинская область обеспечит дополнительные соцпакеты для многодетных, одиноких мам
Новости
Сегодня, 21:28
Происшествия
Челябинцы игнорируют режим самоизоляции, даже имея предписания Роспотребнадзора
Сегодня, 21:06
Общество
Сколько протянет городской электротранспорт? Челябинцы голосуют
Сегодня, 20:47
Происшествия
Жителя Троицка оштрафовали за распространение фейка о коронавирусе
Сегодня, 20:17
Происшествия
В СИЗО отправлены два фигуранта уголовного дела о махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте
Сегодня, 18:15
Есть мнение
Директор Кременкульской фабрики Виталий Герман: Отечественный бизнес переживает непростые времена
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 21:06
Общество
Сколько протянет городской электротранспорт? Челябинцы голосуют
Сегодня, 13:05
Общество
Виталий Безруков предлагает чиновникам последовать его примеру и начать шить маски
Сегодня, 11:45
Общество
В Челябинске перекисью обрабатывают лавки, перила и урны
Сегодня, 11:36
Общество
Челябинские трамваи и троллейбусы две недели не будут возить пассажиров в дневное время
Вчера, 13:38
Общество
На Тургояке люди отдыхают, не боясь коронавируса
Теги
Ирина Гехт
коронавирус
пневмония
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика