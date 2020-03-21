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Подтвержден первый случай коронавируса в Челябинской области

Общество
Сегодня, 16:28
Автор: 
Олеся Денисова

Сегодня, 21 марта 2020 года, подтвердился первый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Челябинской области.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своем официальном аккаунте.

Заболевший молодой человек из Миасса вместе со своей девушкой и отцом отдыхали в Испании. Домой возвращались через Екатеринбург.

Несколько дней назад проведенный тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. По правила, анализ нужно было проверить в Новосибирске. Заболевание был подтверждено.

Информация дополняется.

Автор: 
Олеся Денисова
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