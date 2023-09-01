Стихи челябинского ополченца вошли в «Книгу года»

Национальную премию «Книга года» получила антология донбасской поэзии. В сборник включены стихи челябинского поэта, бывшего ополченца Луганщины Григория Егоркина (Геннадия Григорьева).

В четверг, 31 августа, на 36-й Московской международной книжной ярмарке состоялась церемония награждения победителей национального конкурса «Книга года». В номинации «Поэзия года» премия вручена поэтессе Анне Ревякиной, составителю сборника «Великий Блокпост. Антология донбасской поэзии 2014–2022».

В книгу в числе прочих вошла подборка произведений южноуральца. Поэтический цикл «Три ВОГа» Григорий написал после возвращения из Донбасса, где в 2014 году принимал участие в военных действиях в составе бригады народной милиции ЛНР «Призрак».

Стихи Григория Егоркина печатались в литературных журналах «Москва», «Урал», «Север», они вошли в сборники «Я – израненная земля», «Выбор Донбасса», «Антология уральской поэзии». Совсем недавно в рамках федерального проекта «Поэзофронт» стихотворение Григория Егоркина «На привале» («Тёмка Моцарт») прочитала заслуженная артистка России Ирина Апексимова.