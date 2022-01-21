21.01.2022
Казахстан отверг обвинения Европарламента в нарушении прав человека
21.01.2022
Стратегия развития велосипедной инфраструктуры будет разработана для Челябинска
21.01.2022
Педагог из Челябинска, которая унижала школьника, написала заявление об увольнении
21.01.2022
Южноуральца будут судить за убийство, совершенное больше 30 лет назад
21.01.2022
Южноуральские аграрии будут выращивать больше пшеницы твердых сортов
21.01.2022
Электрику вынесен приговор за смерть ребенка от удара током
Стратегия развития велосипедной инфраструктуры будет разработана для Челябинска
21.01.2022
С 24 января треть чиновников Челябинской области переводится на дистант
21.01.2022
В Челябинске возбудили дело из-за огромной нелегальной свалки
21.01.2022
Бастрыкин поручил провести проверку по фактам ложных сообщений о минировании школ в Челябинске
20.01.2022
Сообщения о минировании не повлияли на работу детсадов, а школьников второй смены перевели на «дистант»
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022