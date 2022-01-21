Стратегия развития велосипедной инфраструктуры будет разработана для Челябинска

Бюро транспортного планирования OTS Lab начало разрабатывать Стратегию развития велосипедной инфраструктуры для Челябинска.

Она будет содержать схему развития веломаршрутов, карту установки велопарковок, перспективных станций велопроката и других элементов велоинфраструктуры, а также рекомендации по содержанию и эксплуатации, освещению и оснащению велосипедных дорожек.

Об этом сообщили в управлении архитектуры Челябинска.



Документ позволит создать цельную сеть веломаршрутов, обеспечить безопасность всех участников движения, а также удовлетворить текущий и перспективный спрос на передвижения на велосипеде, а также средствах индивидуальной мобильности.



При разработке Стратегии будут проводиться онлайн-опросы, сбор предложений и сессии соучаствующего проектирования с горожанами.

В начале февраля появится отдельный сайт, где горожане смогут отслеживать разработку Стратегии велоинфраструктуры Челябинска.

Для справки:

OTS Lab — один из разработчиков руководства по созданию быстровозводимой велоинфраструктуры. В 2021 году по их проектам построили первую велополосу длиной три километра в Дагестане, а также пилотный участок велодорожки в Мурманске. В обоих городах они разработали велостратегии, которые города начинают внедрять уже в этом году.