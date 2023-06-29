Строительство дорог в подшефной Ясиноватой идет по плану

Справедливоросс Владимир Бекишев из Челябинска вчера, 28 июня, осмотрел, как в подшефном городе Ясиноватой идет ремонт дороги Макеевская. Она связывает ДНР с ЛНР.

Капитального ремонта этой дороги не было десятилетиями, а ведь поток машин там большой. По ней ходят и большегрузы, и военная техника. Сейчас специалисты срезают старый асфальт и будут укладывать новый в два слоя.

«Силами Челябинской области проводится ремонт четырех дорог в Ясиноватой. Это Макеевская, часть Орджоникидзе, Артема и кольцо на пересечении Артема и Макеевской. Закончить работы должны уже в этом году. Строительство идет в соответствии с графиком», – рассказали депутат Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Бекишев и представитель шеф-региона в Ясиноватой Михаил Панарин.

Напомним, депутат фракции «СРЗП» в Законодательном Собрании Челябинской области в десятый раз повез в ЛДНР гуманитарный груз.