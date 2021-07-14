Строительство набережной в Челябинске застопорилось на культурном слое

Прокуратура Челябинска объявила предостережение председателю комитета дорожного хозяйства администрации города о недопустимости нарушений законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия при выполнении работ по строительству пешеходной набережной, на территории которой расположен объект культурного наследия «Культурный слой г. Челябинска XVIII-XIX вв.». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области вчера, 13 июля.

Работы выполняет организация ООО «Строймеханизация», с которой комитетом дорожного хозяйства Челябинска заключен муниципальный контракт.

«Работы, предусмотренные контрактом в полном объеме подрядчиком не выполнены, муниципальный контракт не исполнен, в связи с чем, в целях сохранности объекта культурного наследия и недопущения ухудшения состояния объекта председателю комитета дорожного хозяйства г. Челябинска объявлено предостережение», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Краевед и руководитель общественного движения «Архистраж» Юрий Латышев рассказал, что при выполнении таких работ необходимо участие археологов, иначе порчи культурного слоя не избежать.

«Опять археологов не привлекают. В прошлом году уничтожили одну стенку, хотя должны были сохранить. В этом году уже другая организация делает без привлечения археологов. В районе дома на ул. Труда 88 вырыли траншею, повредили сантиметров 80 поверхности земли. А дело в том, что если глубина земляных работ более 50 сантиметров, то там требуется обязательное наблюдение археологов. Но их не привлекли. Хотя недавно там нашли остатки фундамента воеводского дома – это вообще 18 век! При этом очень вяло принимаются меры, пока подрядчики продолжают работать. Нужно было действовать срочно. Все земляные работы уже сделаны», - прокомментировал Юрий Латышев.

Краевед считает, что дело необходимо направлять в суд за уничтожение объекта культурного наследия.

В комитете дорожного хозяйства агентству «Урал-пресс-информ» рассказали, что сейчас на набережной будут проводить реставрационные мероприятия.

«Там изначально подпорная стенка старой набережной была разрушена. Прокуратура объявила предостережение, чтобы не работать в этой зоне. Мы все эти мероприятия выполнили. У нас было три совещания с представителем культурного наследия, все рекомендации подрядчики выполняли. Потом мы заключили договор с ООО «Ретрострой», планируем делать реставрацию. Сейчас эти мероприятия по сохранности мы сделали – засыпали речным песком, оградили на полтора метра и в этой зоне не проходят работы», - рассказала начальник отдела капитального строительства и контроля качества Татьяна Трушникова.

Строительство набережной обросло большим количеством скандалов – то подрядчики не выполняют работы в срок, то уничтожают объекты культурного наследия. Речь о сохранении исторических памятников пока идет только в документах, по факту же зачастую одни подрядчики восстанавливают то, что уничтожили другие. Может пора уже задуматься городским властям не просто о сохранении, но и о защите объектов культурного наследия от недобросовестных строителей?