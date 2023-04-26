Студентка ЮУрГАУ победила в конкурсе УрФО на лучшую научную работу

Определились имена победителей конкурса на лучшую научную работу среди обучающихся и молодых ученых аграрных образовательных и научных организаций России Уральского федерального округа. Студентка ЮУрГАУ Валерия Чернева набрала наибольшее количество баллов и победила в конкурсе УрФО на лучшую студенческую научную работу.

Валерия участвовала номинации «Агрохимия и агропочвоведение». Тема её научной конкурсной работы «Оценка экологической эффективности способов лесной мелиорации почв, подверженных дефляции, на полях ООО «Нива» Карталинского района Челябинской области». Своё исследование девушка выполняла под научным руководством доцента кафедры агротехнологий и экологии Натальи Теличкиной.

«Дефляция (ветровая эрозия) почвы является серьезной угрозой для сельского хозяйства и пагубно влияет на плодородие, что приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур и качества продукции. Особенно сильно этому явлению подвержены степные регионы, в частности почвы Карталинского района Челябинской области, откуда родом Валерия. Вопросам лесной мелиорации для защиты почв сельскохозяйственного назначения от дефляции предприятия уделяют недостаточно внимания, считая этот способ затратным и экологически неэффективным. Наша задача — доказать обратное. Мы предложили способ посадки полезащитной полосы, при котором древесные растения высеваются семенами непосредственно на постоянное место произрастания. Кроме многократного снижения прямых затрат, это позволит увеличить жизнеспособность и устойчивость сеянцев к внешним негативным факторам среды», — рассказала кандидат технических наук Наталья Теличкина.

Всего в номинации «Агрохимия и агропочвоведение» было представлено семь научных работ студентов и молодых учёных. Валерии жюри присудило больше всех баллов. Теперь студентка ЮУрГАУ Валерия Чернева будет представлять Челябинскую область на Всероссийском финале, который пройдет в мае в Санкт-Петербурге.