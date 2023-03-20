Студентки ЮУГМУ и колледжа университета – в лидерах «Национального достояния России»

Студентки Южно-Уральского государственного медицинского университета и колледжа при университете завоевали дипломы первой степени в номинациях «Социально-значимые инициативы» и «Медицина, здоровый образ жизни» на престижной конференции в Москве.

XVII всероссийская конференция обучающихся состоялась в столичном ГК «Космос» 15 марта в рамках финала всероссийского конкурса «Национальное достояние России». По результатам заочного тура свои научно-исследовательские работы представили 1428 человек из 403 образовательных, научных и других организаций 60 субъектов Российской Федерации. В финальный тур были отобраны 385 работ, приглашение в Москву получили 500 участников, чьи работы были признаны лучшими, по мнению экспертного жюри.

Ксения Онищенко - студентка четвертого курса Южно-Уральского государственного медицинского университета - успешно защитила научно-исследовательскую работу «Организация научно-практических и учебно-методических конференций по истории медицины как важный этап патриотического воспитания студентов медицинских университетов» по направлению «Социально-значимые инициативы». Работа была написана в соавторстве с Вероникой Михайлуца, также студенткой четвертого курса ЮУГМУ. Научным руководителем проекта выступил доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии Олег Пешиков, который рассказал, что на секции было заслушано более 30 докладов.

«Членами экспертного жюри стали преподаватели из ведущих университетов Москвы: Сергей Павлущенко – доцент кафедры управления фирмой высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Виктор Земцов - член Союза писателей России, Евгения Сергеева – редактор издательской группы «Юрист», Дмитрий Чирков – кандидат юридических наук, доцент, руководитель юридической клиники Российского государственного университета туризма и сервиса. Вопросы докладчикам задавали такие, что в ответе приходилось затрагивать не только суть проекта, но и приводить обоснование, основанное на исторических и политических фактах, показывать знание нормативно-правовой документации и многое другое», - отметил Олег Пешиков.

По словам Ксении Онищенко, участие в данной конференции предоставило возможность приобретения большого опыта не только в создании и защите собственной научно-исследовательской работы, но и в публичных выступлениях.

«Было очень интересно общаться с лучшими экспертами из разных областей, узнавать новое и получать бесценный опыт. Благодаря таким конференциям открываются безграничные возможности для тех, кто решил связать свою жизнь с наукой», - рассказала Ксения.

Члены экспертной группы отметили, что на конференции было представлено много достойных и интересных проектов, осветивших важные социальные проблемы и пути их решения.

Яна Корякина - студентка медицинского колледжа ЮУГМУ - представила работу «Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов пожилого возраста после перенесенного инсульта» по направлению «Медицина, здоровый образ жизни», которая так же была удостоена диплома первой степени.

Высокую оценку работе Яны дали члены жюри Галина Степанова - кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией функциональной диагностики государственного научного центра «Институт медико-биологических проблем РАН», Наталья Николайкина – доктор технических наук, профессор государственного машиностроительного университета, Василий Новиков – кандидат юридических наук, доцент кафедры психологии, педагогики и организации работы с кадрами Академии управления МВД РФ.