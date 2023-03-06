Студенты челябинского колледжа своими руками смастерили печки для передовой

Студенты Южно-Уральского многопрофильного колледжа смастерили для передовой «щепочницы» и «буржуйки», охотно откликнувшись на предложение своих мастеров-преподавателей.

Искать материал для изделий долго не пришлось – сотрудники соседней шиномонтажке отдали будущим сварщикам ненужные диски и металл.

«Работа в колледже закипела. И вот – готовые печки уже привезли в наш исполком», - рассказывают в челябинском региональном отделении Народного фронта.

По словам мастера производственного обучения ЮУМК Сергея Пешкова, на «щепочницах» участники специальной военной операции смогут разогревать себе чай и еду. А «буржуйки» согреют бойцов в холод.

«Мы уверены: наши ребята получат не только тепло от этих печей, но и душевную теплоту, которую вложили студенты в свою работу. Обязательно передадим все печи южноуральским бойцам на передовую», - заверили в Народном фронте.