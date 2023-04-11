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10.04.2023

В мае «Троицкий водоканал водоотведение» сократит 88 сотрудников
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.04.2023

Студенты IT-специальностей решили задачу логистики для челябинского завода
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10.04.2023

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ЧЦЗ
Челябинский цинковый завод
Минцифры Челябинской области
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11.04.2023 00:21
Фото: пресс-служба ЧЦЗ

Студенты IT-специальностей решили задачу логистики для челябинского завода

На базе Челябинского цинкового завода прошёл хакатон* по оптимизации логистики готовой продукции, который организовали Минцифры Челябинской области и «Центр развития цифровых технологий» совместно с Челябинским цинковым заводом.

Как сообщила пресс-служба ЧЦЗ агентству «Урал-пресс-информ »,за 48 часов участникам предстояло разработать программное обеспечение, выполняющее функции оптимизации логистики готовой продукции на территории завода. С каждым годом количество заявок на участие в хакатоне увеличивается. В 2022 году подали заявки 18 команд, в этом году заявки поступили от 27 команд и более 100 участников. Отбор прошли 12 команд из Челябинска, Трёхгорного, Магнитогорска, Екатеринбурга.

«Хакатон стал нашим традиционным мероприятием. Второй год партнёром мероприятия выступает Челябинский цинковый завод. В этом году команды более практически подошли к решению задачи, детально проанализировали проблему, а также показали высокий уровень подготовки и владение актуальными инструментами программирования. Не смотря на две бессонные ночи, ребята достойно защитили проекты на питч-сессии. Выбрать победителей было достаточно сложно, так как подход и компетенции команд практически на одном уровне. Из 3-4 лидеров конкурса в жарких дискуссиях с экспертным жюри мы определили призёров», – рассказал Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Хакатон сопровождали опытные специалисты из компании «УГМК ИТ Челябинск», которые давали конструктивную обратную связь, подсказывали как организованы процессы логистики на заводе, какие есть тонкости в работе склада и погрузки. Цифровые решения жюри оценивало по следующим критериям: уникальность, разностороннее рассмотрение задачи, комплексный подход, возможность внедрения и готовность продукта.

«В этом году мы предоставили участникам решить более простую, но интересную задачу. Тема логистики на нашем заводе актуальна, отгрузка готовой продукции осуществляется автомобильным транспортом. И этот процесс командам нужно было сделать более управляемым. За короткое время эту задачу им удалось решить. Нам понравилось, что в составах команд были аналитики, дизайнеры, программисты. Проект победителей в дальнейшем будет рассмотрен для внедрения на предприятии»,  – поделился руководитель компании «УГМК ИТ Челябинск» Сергей Енбеков.

Первое место заняла команда «Турмалинки» - ЮУрГУ, второе место - Gesti.hack_team – Екатеринбург, и третье место - FantasticFive – ЮурГУ.  Торжественное награждение пройдет 26 апреля на I молодежном профориентационном форуме «на ТЫ с IT».

 *Хакатон - форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы 

ЧЦЗ
Челябинский цинковый завод
Минцифры Челябинской области
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В Челябинской области выявят туристический потенциал Аркаима

07.04.2023 14:57

На реконструкцию улицы Гранитной в Челябинске власти готовы потратить более полумиллиарда рублей

07.04.2023 14:52

В Магнитогорске пьяная мать в детском саду поколотила полицейского

07.04.2023 14:04

Янус Путконен: «Вхождение Финляндии в НАТО противоречит международным соглашениям и Конституции страны»

07.04.2023 13:32

Жители Ленинского района Челябинска вторые сутки сидят без воды

07.04.2023 13:29

В этом году в самом сердце Челябинска расцветут тюльпаны и заколосится щучка

07.04.2023 13:21

На строительство детсада в Копейске готовы затратить 244,8 миллиона рублей

07.04.2023 12:54

В Челябинской области стартовал весенний сезон охоты на птиц

07.04.2023 12:34

Челябинцы устали пить ржавую воду

07.04.2023 12:15

В Челябинске с восьмого апреля 34-й автобус будет ходить по Трашутина

07.04.2023 11:50

Одни челябинцы боятся подземного перехода, другие радуются «бесплатному туалету» в нем

07.04.2023 11:19

«Лети, помогай нашим бойцам»: семья из Челябинска купила для участников СВО квадрокоптер

07.04.2023 10:53

В Челябинске отсыпали дорогу к 93-му садику

07.04.2023 10:40

Проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия» подвел итоги работы за 2022 год

07.04.2023 10:11

По Таганаю проложат часть Большой уральской тропы

07.04.2023 10:10

Алексей Текслер презентовал в Китае возможности Челябинской области

07.04.2023 09:58

Четыре жителя Челябинской области стали жертвами лжесотрудников ФСБ России