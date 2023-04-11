Студенты IT-специальностей решили задачу логистики для челябинского завода

На базе Челябинского цинкового завода прошёл хакатон* по оптимизации логистики готовой продукции, который организовали Минцифры Челябинской области и «Центр развития цифровых технологий» совместно с Челябинским цинковым заводом.

Как сообщила пресс-служба ЧЦЗ агентству «Урал-пресс-информ »,за 48 часов участникам предстояло разработать программное обеспечение, выполняющее функции оптимизации логистики готовой продукции на территории завода. С каждым годом количество заявок на участие в хакатоне увеличивается. В 2022 году подали заявки 18 команд, в этом году заявки поступили от 27 команд и более 100 участников. Отбор прошли 12 команд из Челябинска, Трёхгорного, Магнитогорска, Екатеринбурга.

«Хакатон стал нашим традиционным мероприятием. Второй год партнёром мероприятия выступает Челябинский цинковый завод. В этом году команды более практически подошли к решению задачи, детально проанализировали проблему, а также показали высокий уровень подготовки и владение актуальными инструментами программирования. Не смотря на две бессонные ночи, ребята достойно защитили проекты на питч-сессии. Выбрать победителей было достаточно сложно, так как подход и компетенции команд практически на одном уровне. Из 3-4 лидеров конкурса в жарких дискуссиях с экспертным жюри мы определили призёров», – рассказал Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Хакатон сопровождали опытные специалисты из компании «УГМК ИТ Челябинск», которые давали конструктивную обратную связь, подсказывали как организованы процессы логистики на заводе, какие есть тонкости в работе склада и погрузки. Цифровые решения жюри оценивало по следующим критериям: уникальность, разностороннее рассмотрение задачи, комплексный подход, возможность внедрения и готовность продукта.

«В этом году мы предоставили участникам решить более простую, но интересную задачу. Тема логистики на нашем заводе актуальна, отгрузка готовой продукции осуществляется автомобильным транспортом. И этот процесс командам нужно было сделать более управляемым. За короткое время эту задачу им удалось решить. Нам понравилось, что в составах команд были аналитики, дизайнеры, программисты. Проект победителей в дальнейшем будет рассмотрен для внедрения на предприятии», – поделился руководитель компании «УГМК ИТ Челябинск» Сергей Енбеков.

Первое место заняла команда «Турмалинки» - ЮУрГУ, второе место - Gesti.hack_team – Екатеринбург, и третье место - FantasticFive – ЮурГУ. Торжественное награждение пройдет 26 апреля на I молодежном профориентационном форуме «на ТЫ с IT» .

*Хакатон - форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы