Студенты на каникулах стали больше учиться и реже искать работу

Российские студенты стали на 20% реже искать подработку во время летних каникул, при этом больше времени проводить за онлайн-обучением. К таким выводам пришли специалисты Yota, изучив статистику посещений популярных онлайн-школ и сайтов по поиску работы абонентами в возрасте от 16 до 22 лет.

По данным оператора, падение интереса зумеров* к сайтам с вакансиями по сравнению с летом 2022 года наблюдается во всех городах-миллионниках, а потребление интернет-трафика на этих порталах снизилось на 8% год к году. При этом, как выяснила Yota, юноши (54%) в целом ищут подработку чаще девушек. Однако девушки основательнее подходят к процессу и суммарно потратили этим летом при поиске вакансий на 8% больше трафика, чем противоположный пол.

Топ регионов с наибольшим количеством посещений онлайн-поисковиков работы традиционно возглавляют Москва и Санкт-Петербург. В первую пятерку также вошли Башкирия, Новосибирская область и Татарстан.

В пресс-службе МегаФона подтвердили общероссийские тренды, зафиксированные экспертами Yota. По данным обезличенной статистики, в Челябинской области запрос на образовательные ресурсы оказался значительно выше, чем на сайты с вакансиями. С начала лета активность южноуральцев на учебных сайтах увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

*Зумеры -поколение людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 год.