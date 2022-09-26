Студенты поборются в Челябинске за медали Всероссийских соревнований по конному спорту

С 27 сентября по второго октября в конно-спортивном комплексе «Рифей» пройдут Всероссийские соревнования по конному спорту (выездка, конкур, троеборье) среди студентов.

Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, впервые область будет принимать подобные старты. На награды претендуют сильнейшие спортсмены страны в возрасте до 25 лет – из Москвы, Кемерово, Кирова, Омска, Тюмени, Красноярска, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Копейска.

Челябинск будут представлять студенты УралГУФК, ЮУрГУ, ЧелГУ. Начало стартов в девять часов утра.