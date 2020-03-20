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Студенты ЮУрГУ и ЧелГУ с 23 марта переходят на дистанционное обучение

Общество
Сегодня, 10:58
Автор: 
Олеся Денисова

С понедельника, 23 марта, студенты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) переходят на дистанционный формат обучение в целях нераспространения коронавирусной инфекции.

Соответствующий приказ подписал ректор вуза Александр Шестаков.

Как сообщили в пресс-службе университета, учебный процесс будет организован с использованием системы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Занятия будут проводиться в онлайн-режиме по расписанию, уточнили в вузе. Для разъяснения всех вопросов, которые могут возникнуть у студентов в связи с новым форматом обучения, в университет открыли «горячую линию» по телефону 8-800-300-00-55.

Челябинский государственный университет (ЧелГУ) также переведет учебные подразделения на дистанционный формат обучения с 23 марта. «К этому времени должна быть закончена подготовка и кадровых, и технических ресурсов», отметила начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Гусёнкова.

Напомним, первыми перешли на дистанционный формат обучения (с 18 марта) студенты и аспиранты всех форм и уровней обучения Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ).

Готовится к переходу на дистанционный формат обучения Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ).

Студенты Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) пока учатся в обычном режиме

Автор: 
Олеся Денисова
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