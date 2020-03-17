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Челябинский педуниверситет готовится к переходу на дистанционное обучение

Общество
Сегодня, 09:38
Автор: 
Олеся Денисова

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ, Челябинск) прорабатывает технологические процедуры взаимодействия между учебными подразделениями и техническими службами вуза для возможного перехода на дистанционное обучение студентов.

Напомним, министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало подведомственным вузам организовать дистанционное обучение в целях нераспространения коронавируса.

«В случае перехода на дистанционное обучение образовательные программы будут реализованы в полном объёме, - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе вуза и подчеркнули. - Речь идёт только о переходе на другие технологии обучения».

В пресс-службе отметили, что университет имеет опыт дистанционного обучения студентов. На сегодня с использованием дистанционных образовательных технологий обучаются студенты ЮУрГГПУ из Китая, которые уезжали домой на новогодние каникулы. Ни один из них в Россию не возвращался. Все они учатся дистанционно.

Правительство области также рекомендовало вузам перевести на дистанционное обучение студентов из Казахстана в связи с введением в Республике режима чрезвычайного положения с 16 марта по 15 апреля 2020 года.

В ЮУрГГПУ учится 53 студента-очника из Республики Казахстан. «Они продолжают учёбу в обычном режиме, так как не выезжали за пределы РФ. В ближайшие две недели им настоятельно рекомендовано не выезжать на родину», - рассказали в университете.

Всем иностранным гражданам, обучающимся в ЮУрГГПУ, настоятельно рекомендовали воздержаться от выезда за пределы территории Российской Федерации в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, Челябинский государственный университет (ЧелГУ) намерен уже с этой недели начать переводить факультеты на дистанционное обучение, к 23 марта все будут переведены, сообщила начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Гусёнкова.

Южно-Уральский государственный аграрный университет (ЮУрГАУ, Челябинск) для предупреждения распространения коронавирусной инфекции вводит режим свободного посещения учебного заведения для студентов.

Южноуральский государственный университет (ЮУрГУ) пока никак не прокомментировал, намерены ли в вузе переводить студентов на дистанционное обучение.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
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