ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Ректор Челябинской медакадемии: Пока нет оснований переходить на дистанционное обучение

Общество
Сегодня, 00:20
Автор: 
Олеся Денисова

Студенты Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ, Челябинск) публично обратились к федеральному минздраву с просьбой о переводе вуза на дистанционное обучение.

Напомним, в целях нераспространения коронавирусной инфекции 15 марта министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало подведомственным вузам рассмотреть возможность перехода на дистанционный формат обучения.

Студенты ЮУГМУ разместили петицию на сайте change.org. К настоящему моменту подписи в ее поддержку поставили порядка 600 человек. Ректор Илья Волчегорский также подготовил публичный ответ – видеообращение размещено на сайте академии.

«В настоящий момент нет никаких оснований переходить на режим изоляции обучающихся и на дистанционные формы обучения, - высказал свою точку зрения ректор и пояснил. - Заболевших нет, контактных нет, лица, прибывающие из-за рубежа, в установленном порядке выявляются и направляются на самоизоляцию или карантин».

Илья Волчегорский заверил, вуз тщательно следит за ситуацией и опирается в своих действиях на предписания Роспотребнадзора. Ректор призвал студентов и сотрудников медакадемии не поддаваться паническим настроениям.

«Основная наша деятельность - образовательная, которая не должна пострадать от гипертрофированных представлений обучающихся и их родителей», - подчеркнул ректор и заверил, что «при малейшей опасности на эскалацию ситуации в неблагоприятном направлении» вуз незамедлительно перейдет на дистанционный формат обучения.

Илья Волчегорский отметил, что ему могут привести в пример другие вузы, которые переходят на дистанционные формы обучения. Но, как пояснил ректор, в ЮУГМУ не обучаются иностранные студенты, а, значит, по его мнению, поводов для беспокойства нет.

«Призываю не поддаваться паническим настроениям, которые пытаются сейчас тиражировать через социальные сети и продолжать учебный процесс с должным рвением и должной эффективностью», - обратился к студентам Волчегорский.

Медакадемия продолжит работать в прежнем режиме. Усилен дезинфекционный режим.

— Отдельно прокомментирую ситуацию с корью. У нас был проведен ряд мероприятий в связи со случаем кори в медколледже. Мы педантично выполнили все мероприятия, и, главное, случай кори лабораторно не подтвержден, коревая инфекция исключена.

Напомним, Челябинский государственный университет (ЧелГУ) намерен уже с этой недели начать переводить факультеты на дистанционное обучение, сообщила начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Гусёнкова.

Южно-Уральский государственный аграрный университет (ЮУрГАУ) вводит режим свободного посещения учебного заведения для студентов.

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ) прорабатывает возможности перехода на дистанционное обучение студентов.

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) пока работает в прежнем режиме, но готов будет перейти на формат дистанционного обучения, если такое решение примет областной штаб по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Грипп
Общество
Вчера, 15:58
ЮУрГУ пока работает в обычном режиме, но в любой момент готов перейти на дистант
Общество
Вчера, 09:38
Челябинский педуниверситет готовится к переходу на дистанционное обучение
Федерация
Вчера, 00:23
За сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавируса
Происшествия
16.03.20 21:34
Минздрав – об алгоритме работы с южноуральцами, вернувшимися из-за рубежа
Вчера, 16:06
В Челябинской области заключены все контракты на ремонт дорог по нацпроекту БКАД
Вчера, 15:58
ЮУрГУ пока работает в обычном режиме, но в любой момент готов перейти на дистант
Вчера, 15:39
Южноуральским девятиклассникам перенесли экзамен по математике
Вчера, 14:49
Наталья Котова оценила ход строительства путепровода на Дарвина
Вчера, 14:35
В Челябинской области зазвучат сирены
Вчера, 13:54
В Челябинске закрыли аэропорт на трое суток
Вчера, 12:18
Прощание со скоропостижно скончавшимся военкомом Челябинской области Борисом Костыря состоится в среду
Вчера, 11:35
В Челябинской области выявлен новый случай бешенства
Вчера, 09:38
Челябинский педуниверситет готовится к переходу на дистанционное обучение
16.03.20 20:33
ЮУрГАУ вводит режим свободного посещения
Общество
Вчера, 14:49
Как и обещала
Наталья Котова оценила ход строительства путепровода на Дарвина
Общество
Вчера, 15:58
ЮУрГУ пока работает в обычном режиме, но в любой момент готов перейти на дистант
Новости
Вчера, 17:08
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 18 марта
Вчера, 13:28
Происшествия
В колонию отправили водителя, сбившего человека на «зебре»
Вчера, 12:58
Федерация
Россия закрылась от иностранцев до майских праздников
Вчера, 11:42
Происшествия
Очередные фигуранты по делу «Парфюмера» отправились в колонию
Вчера, 11:35
Общество
В Челябинской области выявлен новый случай бешенства
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Вчера, 17:08
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 18 марта
Вчера, 11:35
Общество
В Челябинской области выявлен новый случай бешенства
16.03.20 17:50
Общество
Челябинск готовят к достойному приему осадков и очищают от грязи и пыли
16.03.20 17:18
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 17 марта
14.03.20 20:41
Общество
Челябинская область приняла "Эстафету Победы"
Теги
грипп
ОРВИ
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика