Ректор Челябинской медакадемии: Пока нет оснований переходить на дистанционное обучение

Студенты Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ, Челябинск) публично обратились к федеральному минздраву с просьбой о переводе вуза на дистанционное обучение.

Напомним, в целях нераспространения коронавирусной инфекции 15 марта министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало подведомственным вузам рассмотреть возможность перехода на дистанционный формат обучения.

Студенты ЮУГМУ разместили петицию на сайте change.org. К настоящему моменту подписи в ее поддержку поставили порядка 600 человек. Ректор Илья Волчегорский также подготовил публичный ответ – видеообращение размещено на сайте академии.

«В настоящий момент нет никаких оснований переходить на режим изоляции обучающихся и на дистанционные формы обучения, - высказал свою точку зрения ректор и пояснил. - Заболевших нет, контактных нет, лица, прибывающие из-за рубежа, в установленном порядке выявляются и направляются на самоизоляцию или карантин».

Илья Волчегорский заверил, вуз тщательно следит за ситуацией и опирается в своих действиях на предписания Роспотребнадзора. Ректор призвал студентов и сотрудников медакадемии не поддаваться паническим настроениям.

«Основная наша деятельность - образовательная, которая не должна пострадать от гипертрофированных представлений обучающихся и их родителей», - подчеркнул ректор и заверил, что «при малейшей опасности на эскалацию ситуации в неблагоприятном направлении» вуз незамедлительно перейдет на дистанционный формат обучения.

Илья Волчегорский отметил, что ему могут привести в пример другие вузы, которые переходят на дистанционные формы обучения. Но, как пояснил ректор, в ЮУГМУ не обучаются иностранные студенты, а, значит, по его мнению, поводов для беспокойства нет.

«Призываю не поддаваться паническим настроениям, которые пытаются сейчас тиражировать через социальные сети и продолжать учебный процесс с должным рвением и должной эффективностью», - обратился к студентам Волчегорский.

Медакадемия продолжит работать в прежнем режиме. Усилен дезинфекционный режим.

— Отдельно прокомментирую ситуацию с корью. У нас был проведен ряд мероприятий в связи со случаем кори в медколледже. Мы педантично выполнили все мероприятия, и, главное, случай кори лабораторно не подтвержден, коревая инфекция исключена.

Напомним, Челябинский государственный университет (ЧелГУ) намерен уже с этой недели начать переводить факультеты на дистанционное обучение, сообщила начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Гусёнкова.

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