Сегодня Магнитогорский техуниверситет переходит на дистанционное обучение

Сегодня, 18 марта 2020 года студенты и аспиранты всех форм и уровней обучения Магнитогорского государственного технического им. Г.И. Носова (МГТУ, Челябинская область) переводятся на дистанционный режим освоения образовательных программ до особого распоряжения.

Соответствующий приказ издан в вузе на основании приказа министерства науки и высшего образования РФ. Напомним, в целях нераспространения коронавирусной инфекции 15 марта министерство рекомендовало подведомственным вузам рассмотреть возможность перехода на дистанционный формат обучения.

«Профессорско-преподавательский состав обеспечит учебный процесс в полном объеме при помощи электронной информационно-образовательной среды университета», - сообщили в МГТУ.

В вузе отменены все массовые мероприятия, прекращена входящая и исходящая мобильность (кроме производственной необходимости). Организуются профилактические меры (санитарная обработка, контроль температуры и другие). Сотрудники и профессорско-преподавательский состав работают в штатном режиме.

Напомним, Челябинский государственный университет (ЧелГУ) намерен уже с этой недели начать переводить факультеты на дистанционное обучение, сообщила начальник управления по связям с общественностью ЧелГУАнастасия Гусенкова.

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