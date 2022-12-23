23.12.2022
Саткинец убил сожительницу за то, что она назвала его геем
23.12.2022
Бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» продлена мера пресечения
23.12.2022
Жителям Челябинской области рассказали о правильном питании при ОРВИ
23.12.2022
Завершена реконструкция остановочного пункта в поселке Локомотивный
23.12.2022
Консультация юриста: Падение на улице – это не производственная травма
23.12.2022
По Челябинску шагает полицейский Дед Мороз
Студенты ЮУрГУ на завершающей неделе 2022 года будут учиться дистанционно
17.12.2022
В воскресенье в ЮУрГУ откроется мастерская Деда Мороза
16.12.2022
ЮУрГУ поймал ветер перемен
07.12.2022
Разработки ЮУрГУ впечатлили участников II Конгресса молодых ученых
30.11.2022
Ученые ЮУрГУ придумали, как сделать растительное молоко более полезным
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022