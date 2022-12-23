Студенты ЮУрГУ на завершающей неделе 2022 года будут учиться дистанционно

Студенты Южно-Уральского государственного университета (Челябинск) всех форм обучения, на следующей неделе, с 26 по 31 декабря 2022 года, будут учиться в режиме онлайн, сообщается в Telegram-канале ЮУрГУ.

Все консультации и зачеты будут проводиться строго по расписанию в дистанционном формате на платформе Электронный ЮУрГУ.

По дисциплинам, где зачеты невозможно сдать удаленно, дирекции высших школ и институтов примут отдельные решения.

Более того, сотрудники ЮУрГУ, не связанные с преподавательской деятельностью, 30 декабря будут работать дистанционно.

Сессия после новогодних выходных пройдет в очном формате.