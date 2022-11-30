Суд арестовал 131 квартиру, подаренную управлению делами губернатора Челябинской области

Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на 131 квартиру, которая была безвозмездно передана Управлению делами губернатора и правительства региона.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд в рамках дела о банкротстве автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» (АНО АИР) по ходатайству конкурсного управляющего.

Согласно материалам дела, конкурсный управляющий направил 25 ноября 2022 года ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на недвижимое имущество, переданное по договору дарения.

Напомним, агентство по инвестиционному развитию передало по двум договорам безвозмездной передачи (дарения) 131 квартиру Управлению делами губернатора и правительства Челябинской области. Из них 118 квартир, расположенных в поселке Западный микрорайон Белый хутор, Сосновский район), переданы по договору от третьего марта 2017 года и 13 квартир (четыре в Челябинске и девять – в поселке Западный) – по договору от 29 августа 2017 года. Квартиры были предоставлены работникам театров. Пока не идет речь о выселении работников культуры из предоставленного им жилья.

Агентство получило квартиры от АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ, учредитель - министерство имущества Челябинской области).

Суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего о принятии обеспечительных мер, наложил арест на 131 квартиру, которая была передана по двум договорам безвозмездной передачи, и запретил совершать какие-либо действия с этим жильем.

«Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения через арбитражный суд Челябинской области», - говорится в решении суда.

Напомним, агентство инвестиционного развития Челябинской области было создано в 2013 году. Его учредителем является министерство экономического развития региона. В мае 2020 года в АНО прошли обыски, в сентябре 2020 года по требованию ФНС были арестованы счета организации.

В январе 2022 года агентство обратилось в суд с заявлением о признании его банкротом. В июле 2022 года Арбитражный суд принял решение о введении наблюдения в отношении АНО. Временным управляющим был назначен Алексей Пивоваров.

Решением суда от 28 сентября 2022 года должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен Алексей Пивоваров.

В ноябре он направил ходатайство в суд, требуя признания недействительными двух договоров дарения денежных средств агентства Челябинской области, заключенных в мае 2017 года и в сентябре 2018 года на общую сумму более одного миллиарда рублей, а также сделки по возврату денег в 2019–2022 годах на общую сумму 13,4 миллиона рублей.

В ноябре 2022 года конкурсный управляющий агентства направил заявление, в котором просил признать договоры безвозмездной передачи квартир (полученных АИР от ЮУ КЖСИ) недействительными и применить последствия недействительности сделок в виде возврата недвижимого имущества в конкурсную массу должника, либо возместить их стоимость в денежном выражении и взыскать с Челябинской области 393,697 миллиона рублей.