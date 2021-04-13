Суд обязал мэрию Копейска оборудовать остановку общественного транспорта

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Жители многострадального поселка Красногорский (Еманжелинский район, Челябинская область), которы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Экология
Экология
13.04.2021

Жители Красногорского, пригласившие Текслера в «край фекалий», будут получать воду из скважин
Новые трамваи для Челябинска поставит ООО «Торговый дом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Транспорт
Транспорт
13.04.2021

Новые трамваи для Челябинска поставит Торговый дом СТМ
Первым заместителем министра здравоохранения Челябинской области назначен 43-летний Дмитрий Тарас
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.04.2021

Дмитрий Тарасов назначен первым замминистра здравоохранения Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.04.2021

В Челябинске сотрудники автомойки угнали машину клиентки и попали на ней в аварию
В Челябинской области маленький мальчик (два года восемь месяцев), играя со старшим братом, прогл
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.04.2021

В Челябинске трехлетний малыш проглотил 14 магнитов
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021

Суд обязал мэрию Копейска оборудовать остановку общественного транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021

Минимальный набор продуктов питания в Челябинской области подорожал за квартал на 5,2%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021

ВТБ запустил цифровые карты для бизнеса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021

Жительницы Челябинской области все чаще берут в мужья иностранцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021

Аферисты несколько дней названивали жительнице Троицка, настаивая, чтобы она взяла миллионный кредит
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021

В ЮУрГУ в День открытых дверей расскажут об актуальных профессиях
Общество
13.04.2021 15:19
Суд обязал мэрию Копейска оборудовать остановку общественного транспорта

Администрацию Копейска обязали оборудовать безопасную остановку общественного транспорта для местных жителей. Мэрия пыталась оспорить соответствующее решение городского суда, однако судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда вынесла аналогичное постановление.

Как рассказала старший помощник прокурора области по правовому обеспечению Ольга Щербинина, установлено, что в Копейске в районе дома №36 на улице Меховова расположена остановка, которая не соответствует требованиям федерального законодательства в сфере дорожной деятельности и государственным стандартам.

Остановка относится к муниципальной собственности. Полномочия в области использования автомобильных дорог местного значения осуществляет МУ Копейского городского округа «Городская служба заказчика», оборудование остановочных пунктов находится в компетенции МУП «Копейское городское автопредприятие». Ответственные лица никаких мер по содержанию остановки не предпринимали.

Поэтому городской прокурор обратился с иском в суд к администрации Копейска с требованием принять меры.

Копейский суд удовлетворил требования прокурора. Однако городская мэрия подала апелляцию. В доводах администрация указала на отсутствие финансирования.

«Судебной коллегией по гражданским делам Челябинского областного суда решение городского суда оставлено без изменения», - подытожила Щербинина.

Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Автор: Дарья Антонова
Читайте Урал Пресс Информ в
Оставьте свой комментарий!
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Жители многострадального поселка Красногорский (Еманжелинский район, Челябинская область), которы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Экология
Экология
13.04.2021

Жители Красногорского, пригласившие Текслера в «край фекалий», будут получать воду из скважин
Новые трамваи для Челябинска поставит ООО «Торговый дом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Транспорт
Транспорт
13.04.2021

Новые трамваи для Челябинска поставит Торговый дом СТМ
Первым заместителем министра здравоохранения Челябинской области назначен 43-летний Дмитрий Тарас
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.04.2021

Дмитрий Тарасов назначен первым замминистра здравоохранения Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.04.2021

В Челябинске сотрудники автомойки угнали машину клиентки и попали на ней в аварию
В Челябинской области маленький мальчик (два года восемь месяцев), играя со старшим братом, прогл
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.04.2021

В Челябинске трехлетний малыш проглотил 14 магнитов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Дорожники Челябинска пообещали главе города Наталье Котовой помыть улицы с шампунем.
Общество

Дорожники пообещали Котовой отмыть Челябинск шампунем

12.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С сегодняшнего дня, 12 апреля 2021 год, в Челябинской области введено ограничение на движение бол
Общество

В Челябинской области введено ограничение на движение большегрузов на трассах

12.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Уже завтра, 11 апреля, в Карабаше (Челябинская область) граффитисты закончат работу над муралом «
Общество

Юные карабашцы меняют свой родной город к лучшему

10.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске новому подрядчику предстоит немало работы по строительству
Среда обитания

Новому подрядчику предстоит большой фронт работ по строительству набережной Миасса за филармонией

10.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Полицейский из Челябинска, которого сотрудники ДПС задержали с наркотиками в январе этого года, у
Происшествия

В Челябинске уволен из органов «кайфовый» полицейский с закладкой

09.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Поврежденные корни лиственниц, растущих в челябинском сквере «Сигнал» в Ленинском районе, способн
Среда обитания

Озеленители: Поврежденные корни челябинских лиственниц способны к регенерации

09.04.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 15:26

Жители Красногорского, пригласившие Текслера в «край фекалий», будут получать воду из скважин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 15:19

Суд обязал мэрию Копейска оборудовать остановку общественного транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 15:16

Минимальный набор продуктов питания в Челябинской области подорожал за квартал на 5,2%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 14:49

ВТБ запустил цифровые карты для бизнеса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 14:35

Жительницы Челябинской области все чаще берут в мужья иностранцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 14:33

Аферисты несколько дней названивали жительнице Троицка, настаивая, чтобы она взяла миллионный кредит
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 14:32

Новые трамваи для Челябинска поставит Торговый дом СТМ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 14:17

В ЮУрГУ в День открытых дверей расскажут об актуальных профессиях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 13:48

РМК увеличила социальные инвестиции на четверть в 2020-м году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 13:34

Копейчанин, боясь лишиться машины, погасил долг по алиментам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 13:33

Дмитрий Тарасов назначен первым замминистра здравоохранения Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 13:30

В Челябинске сотрудники автомойки угнали машину клиентки и попали на ней в аварию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:58

ГРЦ имени Макеева провел для школьников Миасса День ракетостроителя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:42

В Челябинске трехлетний малыш проглотил 14 магнитов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:37

Медикам понадобилась помощь в эвакуации 200-килограммового магнитогорца
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:19

За сутки в Челябинской области умерло 10 человек с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:17

Легендарный боец Академии единоборств РМК провел мастер-класс для южноуральских мальчишек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:11

Безруков: Чтобы избежать массовой гибели рыбы, арендаторы водоемов обязаны проводить аэрацию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:08

Суд отправил челябинца в колонию за избиение материально зависимой от него жены

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:00

Жалоба на миллиардную закупку трамваев для Челябинска признана необоснованной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:00

Челиндбанк предлагает бизнесу льготные кредиты под 3% годовых
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 11:44

Южноуральцы смогут привиться от ковида в спецпоезде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 11:30

В Челябинской области массово умирает рыба, сведущие люди бьют тревогу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 11:18

На границе с Магнитогорском сошли с рельсов два грузовых вагона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 11:17

Во вторник в Челябинской области тепло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 11:11

В нацпарке «Зигальга» сняли на видео скачущих по снегу косуль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 11:04

Песня «Земля в иллюминаторе» прозвучала для пациентов детской больницы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 10:50

Златоустовский «Омнибус» свой новый век начал с премьеры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 10:37

В Челябинской области от укуса клещей пострадали двое детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 10:34

В Златоусте открылась выставка, посвященная жизни и деятельности Виталия Догужиева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 21:07

В Челябинске показ фильма про аборты посетят сенатор Павлова и митрополит Григорий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 18:09

В Челябинской области выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ и изолированных по ковиду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 17:55

Анонсы событий и мероприятий на 13 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 17:09

В Магнитогорске будут исследовать и тестировать двигатели для космических комплексов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:55

Наталья Котова призвала челябинских коммерсантов и офисных работников сажать и сеять
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:54

В Челябинске продолжаются восстановительные работы на Куйбышева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:45

Жителю Златоуста грозит реальный срок за найденный телефон и банковскую карту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:41

В Челябинской области наградили лучших «экспортеров года»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:29

Автозавод «Урал» развивает партнерскую сеть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:24

ВТБ Лизинг стал партнером дилера cпецтехники на базе КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ и ГАЗ в Уральском ФО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:17

ФАС сегодня рассмотрит жалобу на закупку 30 трамваев для Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:06

В Полетаево грузовой поезд насмерть сбил пьяного мужчину

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 15:58

В Челябинске открылась «космическая» выставка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 15:57

Челябинцы во главе с урбанистом возмущены ремонтом ДК в Ленинском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 15:46

ММК представит наш регион на Всероссийском фестивале ГТО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 15:38

В Магнитогорске эвакуация жителей из высотки из-за пожара обернулась возбуждением дел
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 15:24

Наталья Котова поручила регулярно мыть Кировку и своевременно убирать на ней мусор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 15:11

В Магнитогорске выбрали лучшего инспектора по работе с детьми и подростками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 14:56

С первого мая в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте запустят «садовые» маршруты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 14:54

В Челябинской области дети пытались пустить под откос поезд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 14:34

Памятник известному художнику в Златоусте стал рассыпаться после капитального ремонта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 14:22

Дорожники пообещали Котовой отмыть Челябинск шампунем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 14:13

Известный пародист Юрий Гальцев посвятил песню жителям Сатки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 13:56

«ЧелябГЭТ» и «ОГТ» сохранили всех сотрудников и погасили многомиллионные займы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 13:19

Котова распорядилась разобраться с сухими и брошенными на газонах ветками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 13:14

В Челябинской области привилось от ковида более 160 тысяч южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 13:13

На кладбище в Чебаркуле ограбили жителей Ленинградской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:57

Текслер дал поручения по безопасному прохождению паводкового и пожароопасного периодов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:51

За непристойное поведение Епископа Игнатия РЦП сослала в монастырь Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:48

Новый фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» в Челябинске будет самым масштабным за всю свою историю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:43

Вор из Москвы попался полицейским Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:37

«Ариант» выступил генеральным партнером юбилейного Кубка губернатора по танцевальному спорту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:35

Котова: За установку урн в Челябинске будут персонально отвечать главы районов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:16

Число подтвержденных случаев коронавируса в Челябинской области превысило 58 тысяч

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:06

Наталья Котова поручила начать массовые субботники в Челябинске как можно скорее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:05

Челябинск продолжает борьбу с подтоплениями

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:03

Глава поселения из Красноармейского района написал заявление об увольнении после пьяного ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:36

Главный тренер златоустовской «Уралочки» стал моделью
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:34

Госдума потребовала от Минфина и Минэнерго объяснений роста цен на бензин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:31

В Челябинске начали формировать современную городскую среду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:29

Прокуратура запросила для подельника Тефтелева 11 лет лишения свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:28

Куляшов: «Строймеханизация» начала работы на пешеходной набережной Миасса за филармонией
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:13

Роспотребнадзор: детей начнут прививать от covid-19 тремя вакцинами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:09

Лужи Котовой и колдобины Тефтелева: челябинцы установили на дорогах предупреждающие знаки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:04

В Челябинской области прогнозируется аномальная жара, а затем резкое похолодание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:03

Челябинск готовится к обработке зеленых территорий и мест массового отдыха от клещей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:51

ММК инвестировал в экологию свыше семи миллиардов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:47

В Челябинской области «Ростелеком» подготовил объекты связи к сезону большой воды

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:45

В Tele2 рассказали, возможно ли массовое появление 5G в России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:35

Астахов: Подтопления грунтовыми водами на Куйбышева не выявлено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:19

Челябинцы продолжают нарушать масочный режим в общественном транспорте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:17

В Челябинской области введено ограничение на движение большегрузов на трассах

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:15

В понедельник в Челябинской области тепло, местами небольшой дождь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:14

В понедельник началась пятая неделя Великого поста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.04.2021 15:54

Настоящая профориентация: школьники Карабаша встретились с космонавтом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.04.2021 12:39

«Челябгорсвет» демонтирует остановки на пути к Новосинеглазово
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.04.2021 11:58

В Челябинской области 118 новых заболевших коронавирусом и девять умерших
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.04.2021 11:48

В Челябинске на Куйбышева, где просел грунт, монтируют временный коллектор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.04.2021 10:31

В Красноармейском районе пьяный глава сельского поселения совершил ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 21:29

Юные карабашцы меняют свой родной город к лучшему
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 19:14

Садись и отдыхай: в центре Челябинска есть по-настоящему неуютные места
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 18:25

В Сосновском районе по вине водителя погиб пассажир
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 18:00

Новому подрядчику предстоит большой фронт работ по строительству набережной Миасса за филармонией
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 17:28

Весна пришла: челябинские улицы начали поливать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 17:20

Южноуральские поисковики готовятся к «Вахте памяти» в северном Крыму
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 17:17

В Челябинской области за сутки умерло десять пациентов с коронавирусом

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 17:09

В Шаголе водитель крана попал под напряжение и получил ожоги, на месте работает комиссия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 16:43

Полиция проверяет информацию о совращении школьниц 20-летним челябинцем

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 16:35

Бизнесмен из Миасса попался на торговле контрафактными одеждой и обувью
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 10:48

В Челябинской области из-за паводка три трассы ушли под воду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 10:46

В Челябинске ограничено движение на Университетской набережной и Комсомольском проспекте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 10:37

В Челябинске школьницу задержали с крупной партией наркотиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 10:32

В Челябинске исследуют грунты, прилегающие к пострадавшему дому на Куйбышева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 20:57

В Челябинске жителям предложили покинуть свои квартиры после обрушения грунта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 17:44

Челябинцам напомнили о скором закрытии Ленинградского моста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 17:31

Ехать небезопасно: вышедшая из берегов река затопила дорогу возле границы Челябинской области и Казахстана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 17:25

Ситуацию с автобусными маршрутами в Еманжелинском районе прокомментировал Евгений Светлов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 17:01

В выходные в семи городах Челябинской области – режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:52

Анонсы событий и мероприятий на 10-12 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:51

В выходные в Челябинской области тепло и ясно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:48

В Златоусте жильцы дома на Космонавтов эвакуировались из-за подозрительной находки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:33

ВТБ снижает ставки по ипотеке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:27

Школьники Карабаша и Кыштыма изменяют свои города в лучшую сторону
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:25

В Челябинске осудили экс-директора учреждения областного минздрава за взятки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:18

Очередной брошенный в Челябинске «стальной конь» отправился на спецстоянку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:05

Выросло число россиян, которые помогают родителям
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:53

Музыка челябинского композитора Владимира Ошерова начинается с любви
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:51

Аграрии Челябинской области получили новые вводные от губернатора перед началом сезона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:46

В Магнитогорске к концу апреля на 80% завершат строительство мусорного полигона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:43

В Челябинскую области поступило еще 30,3 тысячи доз вакцины от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:42

«Росток» примет участие в поисковых работах в городе Армянске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:35

Южноуральский общественник выяснил, что происходит с автостанцией Красногорского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:15

Из мелового периода: подаренная Историческому музею окаменелость оказался редкой наутилоидеей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:11

В Челябинске по подозрению в коррупции задержали четверых сотрудников Ростехнадзора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:08

В Челябинске уволен из органов «кайфовый» полицейский с закладкой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 14:47

Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону раскрыл подробности дела военкома Житникова

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 14:39

Металлурги ЧЦЗ продолжают акцию «Бессмертный полк»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 14:37

В Челябинской области откроют новые пункты вакцинации в ТРК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 14:35

Водителя, насмерть сбившего челябинку на переходе, отправили в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 14:34

Порнографу из США вынесли новый приговор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 13:29

Транспортные страсти в Красногорском накаляются – подъезды к автостанции перекрыты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 13:26

Появилось видео момента лобового столкновения двух фур в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 12:41

Агентство «Урал-пресс-информ» объявило розыгрыш билетов на моноспектакль Ах Астаховой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 12:40

На озере Увильды, несмотря на все запреты, продолжают строить понтоны и заборы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 12:38

В Магнитогорске органы опеки хотят отдать ребенка отцу с темным прошлым

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 12:32

В Челябинске открылось первое школьное кафе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 12:29

В Челябинске 104-летний ветеран войны победил COVID-19
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 12:27

Челябинцам предлагают бесплатный рентген челюсти к премьере «Милиционера с Рублевки»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 12:02

Озеленители: Поврежденные корни челябинских лиственниц способны к регенерации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:49

За сутки коронавирус оборвал жизни 11 южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:40

В Челябинске Тотальный диктант пройдет на 27 площадках Челябинска и Миасса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:32

В Ночь музеев Исторический устроит бал, дефиле и вернисаж
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:29

Южноуральские студенты «пробрались» в дежурные части полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:28

Из кранов челябинцев потек «крепкий чай»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:07

Челябинский аэропорт готов возобновить международное авиасообщение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:03

Магнитогорец, кинувший бычок на балкон к соседям, тушил пожар водой из ковшика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:01

В Долгодеревенском дети пытались смыть ртуть в унитаз
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:01

Челябинск забудет о неприятном запахе канализации после модернизации очистных сооружений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 10:59

На место расправы с челябинскими лиственницами выехали представители МБУ «ЭВИС»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 10:29

На трассе Челябинск-Троицк в аварии погибли два человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 10:23

В Челябинской области режим «черного неба» объявлен пяти городах и продлен в одном

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 10:18

В пятницу в Челябинской области тепло и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 08:36

В Челябинске обвалилась проезжая часть на Куйбышева, движение перекрыто
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 23:56

Столичные архитекторы: Событийная площадь станет главным объектом будущей набережной Смолино
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 20:24

Владов: В сквере на Сельмаше конченые люди отрубили корни лиственниц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 20:05

Наталья Котова взялась за уродующие город недострои
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 16:51

Анонсы событий и мероприятий на 9 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 16:39

Продажи ипотеки ВТБ на Южном Урале превысили три миллиарда рублей с начала года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 15:36

Боец UFC Пётр Ян проведет мастер-класс для юных спортсменов Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 15:29

В Челябинске районная власть «накосячила» с контрактом на благоустройство парка Дружбы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 15:27

Жители Заварухино намерены обратиться к губернатору – в непогоду их отрезает от внешнего мира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 15:24

В Челябинске Мацуев встретился со скрипачом, на которого соседи подали в суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 15:21

Полицейские Челябинска снова «обломали» кайф наркоманам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 15:19

Закон о «гаражной амнистии» подписан, что дальше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 14:41

У Ларисы Гузеевой зашевелилась холка от челябинской девочки на пилоне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 14:14

Никаких гранитных плит: челябинский Миасс откроют для обзора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 14:05

В Магнитогорске и Челябинске приступили к работе студенческие инспекторы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 13:44

Подростки из Магнитогорска устроили опасную фотосессию на железной дороге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 13:39

Ревизоры Теслера проверят скотомогильники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 13:37

Челябинские таможенники задержали десять тонн автошин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 13:23

«Урал-пресс-информ» вновь дарит билеты в театры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 12:38

Южноуральцы приглашают губернатора прогуляться по их дорогам, а чиновники предлагают потерпеть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 12:35

Челябинское УФАС нашло нарушения в торгах по контрактам на 287 миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 12:28

Переправы затоплены: в Сосновском районе «разбушевалась» Зюзелга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 12:25

В Магнитогорске пройдет первенство Уральского федерального округа по боксу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 11:51

Почтальону из Миасса, похитившей пенсии, грозит реальный срок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 11:49

В окрестностях Магнитогорска появились лебеди
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 11:46

Гостем Исторического музея стал очевидец первого полета Юрия Гагарина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 11:34

В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом почти 3,3 тысячи человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 11:23

Новые Эсмеральда, Эдвин и Любава челябинской оперы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 11:21

Минцифры готовит альтернативу Zoom
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 11:20

В Челябинской области установили личность сгоревшего водителя фуры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 11:16

В Челябинской области скоро не будет дефицита представителей сильного пола?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 11:08

Челябинец поджег авто копейчанина за отказ везти ночью пьяную компанию

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 10:58

Челябинцы жалуются губернатору на проблемы подходов к детским учреждениям культуры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 10:57

Жителю Кыштыма предложили провести газ к дому за 27 миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 10:55

Кому за сто: в Челябинской области посчитали долгожителей

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 10:36

В Челябинской области после лобового ДТП заживо сгорел водитель фуры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 10:32

Новый регоператор Горного кластера приступит к работе 1 сентября, со старым будет разбираться УФАС
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 10:30

На Таганае дежурный сфотографировал сыча на охоте

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 10:25

В четверг в Челябинской области местами небольшой дождь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 00:11

Как «лесной спецназ» борется с лесными пожарами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 22:01

Президент ЮУТПП рассказал о стратегическом бизнес-партнерстве между Россией и Узбекистаном
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 21:43

Челябинск - город уродливых заборов, бесконечных объявлений, афиш и каракулей?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 20:41

Челябинцев заинтриговала восседающая на балконе обнаженная дама
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 20:12

Из аэропорта Челябинска из-за сообщения о бомбе эвакуировали более 200 человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 17:35

Икона Богоматери Владимирской стала самой загадочной «пациенткой» челябинской больницы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 17:20

Плюсы и минусы ОСАГО в рассрочку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 17:19

В Карабаше установились НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 17:13

Гимназисты Челябинска отметили День здоровья вместе со студентами и преподавателям ЮУГМУ

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 17:11

Анонсы событий и мероприятий на восьмое апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 17:00

Пешеходам Челябинска стоит опасаться дорожных знаков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 16:57

Детский омбудсмен встретится со школьниками и родителями села Миасское

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 16:40

Алексей Текслер дал ряд поручений по итогам личного приема граждан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 16:38

Была не на ходу: в Челябинске на спецстоянку забрали «Газель»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 16:19

«Ариант» прокомментировал обвинения жителей о загрязнении питьевого источника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 16:11

Осужденный за побоище на рок-фестивале «Торнадо» снова пытался выйти по УДО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 16:08

Урбанист обнаружил в Челябинске «след высокоразвитой цивилизации»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 15:55

«Лучший актёрский ансамбль» - в «Яме» Озёрского театра «Наш дом»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 15:49

Минэкологии проверит информацию о загрязнении питьевого источника агрофирмой «Ариант».
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 15:16

Жительница Челябинска стала жертвой мошенника, решив купить щенка по объявлению на сайте «Avito»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 14:34

Челябинцы экономят время и деньги: аналитики зафиксировали рост популярности «пакетных» предложений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 14:18

Американская Zoom выставила ограничения для российских госкомпаний, но на семинар ЮУрГУ это не распространилось

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 13:58

Магнитогорск приобщается к новусу

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 13:44

Металлурги ЧЦЗ преображают окружающее пространство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 13:41

Прокуратура начала проверку информации о загрязнении агрофирмой «Ариант» питьевого источника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 13:37

В Златоусте детский сад остался без горячей воды и тепла из-за изношенных сетей предприятия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 13:04

На Южном Урале всестилевое каратэ выйдет на новый уровень развития
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 13:00

В Челябинске запустили конкурс на проектирование общественных пространств
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 12:38

ВТБ выпустил полмиллиона цифровых карт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 12:33

Журнал Forbes признал Виктора Рашникова одним из самых состоятельных бизнесменов мира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 12:25

Каждый второй челябинец считает, что нет партии, выражающей его интересы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 12:24

В СК возбудили дело об убийстве новорожденной девочки под Челябинском
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 12:23

Псевдоучительница похитила у министерства образования региона один миллион рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 12:22

Копейский онкодиспансер присоединен к Челябинскому областному онкоцентру
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 12:12

Павел Шиляев: ММК заинтересован в продолжении сотрудничества с узбекскими партнерами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 12:00

В Челябинской области за сутки выявлено 120 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 11:27

Южноуральев просят оказать помощь в розыске подростка из Забайкальского края
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 11:24

В Челябинской области женщина на машине ВАЗ устроила лобовое ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 11:22

В Челябинске дорожный нацпроект реализуют на двух улицах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 11:19

ФСБ проводит выемку документов в администрации Златоуста

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 11:14

ЮУЖД обокрали
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 11:12

На Таганае зайцы устроили беготню по снегу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 11:10

В Челябинской области сдержат цены на хлеб за счет выплаты новых субсидий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 11:08

Челябинский благотворительный фонд «Искорка» взывает о помощи детям с нейробластомой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 11:07

«Уралочка» из Златоуста снова обыграла действующего чемпиона России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 10:30

На Южном Урале стартовала операция «Дети России»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 10:29

На сцену Челябинского театра драмы выходит «Тень»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 10:27

Челябинск вошел в топ-10 мест в России с самой большой протяженностью неотремонтированных теплотрасс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 10:25

АТАЧ помогает топ-менеджменту ММК повышать эффективность управления бизнесом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 10:12

В среду в Челябинской области местами дожди
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 10:09

В среду – половина Великого поста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021 01:55

Седьмого апреля православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.04.2021 23:10

РМК приобрел для Челябинской области 21 автомобиль скорой помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.04.2021 17:56

Больницы Челябинской области получили новые автомобили скорой и неотложной помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.04.2021 17:34

Анонсы событий и мероприятий на седьмое апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.04.2021 17:05

Мацуев о фестивале на Южном Урале: Счастье, что мы продолжаем находиться на сцене
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.04.2021 16:57

Челябинский актёр покорил своим Есениным Омский «ЧАТ»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.04.2021 16:55

В колонии Копейска новый настоятель храма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.04.2021 16:41

ГКУ проверит контракт мэрии Челябинска по строительству набережной реки Миасс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.04.2021 16:37

Челябинская область вошла в топ-10 регионов по числу участников в «Уроке цифры» Яндекса