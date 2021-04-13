Суд обязал мэрию Копейска оборудовать остановку общественного транспорта

Администрацию Копейска обязали оборудовать безопасную остановку общественного транспорта для местных жителей. Мэрия пыталась оспорить соответствующее решение городского суда, однако судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда вынесла аналогичное постановление.

Как рассказала старший помощник прокурора области по правовому обеспечению Ольга Щербинина, установлено, что в Копейске в районе дома №36 на улице Меховова расположена остановка, которая не соответствует требованиям федерального законодательства в сфере дорожной деятельности и государственным стандартам.

Остановка относится к муниципальной собственности. Полномочия в области использования автомобильных дорог местного значения осуществляет МУ Копейского городского округа «Городская служба заказчика», оборудование остановочных пунктов находится в компетенции МУП «Копейское городское автопредприятие». Ответственные лица никаких мер по содержанию остановки не предпринимали.

Поэтому городской прокурор обратился с иском в суд к администрации Копейска с требованием принять меры.

Копейский суд удовлетворил требования прокурора. Однако городская мэрия подала апелляцию. В доводах администрация указала на отсутствие финансирования.

«Судебной коллегией по гражданским делам Челябинского областного суда решение городского суда оставлено без изменения», - подытожила Щербинина.

Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.