Суд обязал минздрав региона обеспечить детей-инвалидов со спинальной мышечной атрофией дорогим лекарством
По иску прокуратуры Челябинской области суд обязал министерство здравоохранения региона обеспечить детей-инвалидов дорогостоящим препаратом.
Надзорное ведомство встало на защиту прав детей-инвалидов, страдающих спинальной мышечной атрофией.
Решениями суда на министерство здравоохранения Челябинской области возложена обязанность по обеспечению детей жизненно необходимым лекарством «Спинраза» (МНН Нусинерсен).
«Препарат на сегодняшний день является единственным зарегистрированным в Российской Федерации доказанно-эффективным патогенетическим средством терапии для больных спинальной мышечной атрофией и аналоговых замен не имеет», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
По ее словам, курс первого года включает шесть инъекций препарата. Стоимость такого лечения составляет около 47-ми миллионов рублей.
«Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, права детей-инвалидов на необходимое лекарственное обеспечение защищены», - отметила Наталья Мамаева.
Для ускорения процесса обеспечения детей лекарством решения суда обращены к немедленному исполнению.
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