Суд обязал минздрав региона обеспечить детей-инвалидов со спинальной мышечной атрофией дорогим лекарством

По иску прокуратуры Челябинской области суд обязал министерство здравоохранения региона обеспечить детей-инвалидов дорогостоящим препаратом.

Надзорное ведомство встало на защиту прав детей-инвалидов, страдающих спинальной мышечной атрофией.

Решениями суда на министерство здравоохранения Челябинской области возложена обязанность по обеспечению детей жизненно необходимым лекарством «Спинраза» (МНН Нусинерсен).

«Препарат на сегодняшний день является единственным зарегистрированным в Российской Федерации доказанно-эффективным патогенетическим средством терапии для больных спинальной мышечной атрофией и аналоговых замен не имеет», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По ее словам, курс первого года включает шесть инъекций препарата. Стоимость такого лечения составляет около 47-ми миллионов рублей.

«Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, права детей-инвалидов на необходимое лекарственное обеспечение защищены», - отметила Наталья Мамаева.

Для ускорения процесса обеспечения детей лекарством решения суда обращены к немедленному исполнению.