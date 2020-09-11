ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Суд обязал минздрав региона обеспечить детей-инвалидов со спинальной мышечной атрофией дорогим лекарством

Общество
Сегодня, 17:07
Размер текста

По иску прокуратуры Челябинской области суд обязал министерство здравоохранения региона обеспечить детей-инвалидов дорогостоящим препаратом.

Надзорное ведомство встало на защиту прав детей-инвалидов, страдающих спинальной мышечной атрофией.

Решениями суда на министерство здравоохранения Челябинской области возложена обязанность по обеспечению детей жизненно необходимым лекарством «Спинраза» (МНН Нусинерсен).

«Препарат на сегодняшний день является единственным зарегистрированным в Российской Федерации доказанно-эффективным патогенетическим средством терапии для больных спинальной мышечной атрофией и аналоговых замен не имеет», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По ее словам, курс первого года включает шесть инъекций препарата. Стоимость такого лечения составляет около 47-ми миллионов рублей.

«Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, права детей-инвалидов на необходимое лекарственное обеспечение защищены», - отметила Наталья Мамаева.

Для ускорения процесса обеспечения детей лекарством решения суда обращены к немедленному исполнению.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 13:47
«Ростелеком» и студенты ЮУрГУ необычно поздравили столицу Южного Урала город с днем рождения
Сегодня, 13:46
В Челябинской области определились, как действовать при подозрении на ковид у школьников
Сегодня, 13:27
На экологическом митинге «Хватит нас травить!» в Челябинске выступили стендап-комик и «тётка со скалкой»
Сегодня, 12:40
Лучшие полицейские Челябинской области поборются за звание «Народного участкового»
Сегодня, 12:26
За сутки в Челябинской области подтверждено четыре случая ковида у школьников
Сегодня, 11:30
В Челябинской области за сутки подтверждено 77 новых случаев ковида
Сегодня, 10:30
Экс-омбудсмен региона, обвиненный в мошенничестве, пытается обжаловать приговор
Сегодня, 09:37
Алексей Текслер продолжает инспектировать Челябинск
Сегодня, 08:58
На челябинской Кировке создано новое пространство из террасной доски
Вчера, 17:55
Анонсы событий и мероприятий на 11 сентября
Общество
Сегодня, 13:46
В Челябинской области определились, как действовать при подозрении на ковид у школьников
Общество
Сегодня, 14:35
С танцами, песнями и салютом
Свой 284-й день рождения Челябинск отметит с размахом
Новости
Сегодня, 17:11
Общество
Одаренные дети Южного Урала получат премии губернатора
Сегодня, 16:22
Происшествия
В Челябинске полицейских-взяточников отправил за решетку взяткодатель
Сегодня, 16:03
Федерация
Минпромторг высказался по поводу двойных ценников в магазинах
Сегодня, 15:12
Происшествия
Полицейские Челябинска сняли с поезда трех пьяных буянов из Курганской области
Сегодня, 14:48
Федерация
Российским школьникам предложили предоставлять интернет со скидкой
Материалы рубрики
Сегодня, 17:11
Общество
Одаренные дети Южного Урала получат премии губернатора
Сегодня, 14:03
Общество
Жители Кусы выступают за перенос памятника Сталину в центр города
Сегодня, 13:56
Общество
Прокуратура подключилась к решению вопроса безопасности жителей поселка Челябэнерго
Сегодня, 13:47
Общество
«Ростелеком» и студенты ЮУрГУ необычно поздравили столицу Южного Урала город с днем рождения
Сегодня, 12:40
Общество
Лучшие полицейские Челябинской области поборются за звание «Народного участкового»
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика