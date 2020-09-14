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Суд по делу экс-мэра Челябинска стартует через неделю

Общество
Сегодня, 15:17
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Автор: 
Инна Шемаева

Назначена дата судебного заседания по рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, которого обвиняют в махинациях при строительстве школы в Парковом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Центрального районного суда, заседание назначено на 22 сентября.

Напомним, бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

По данным следствия, в период 2015-2019 годов обвиняемый в группе со вторым участником преступной деятельности (бывшим начальником управления капитального строительства администрации Челябинска Евгенией Пашковым) получил взятку частями на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории города Челябинска.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Евгений Тефтелев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и «слил» много компромата на несколько высокопоставленных персон.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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