01.08.2022
В Миассе с размахом отметили День Военно-Морского Флота
01.08.2022
«Сотовые операторы» оформляют многомиллионные кредиты на златоустовцев
01.08.2022
Еманжелинцев оставили без шаурмы
01.08.2022
После вмешательства прокурора в доме у инвалида из Златоуста появится пандус
01.08.2022
Александр Лазарев поручил депутатам обратить внимание на подготовку школ к новому учебному году
01.08.2022
Челябинцы продолжают жаловаться на открытые люки
Подельник Тефтелева получил восемь лет колонии строгого режима
25.07.2022
Прокуратура запросила для подельника Тефтелева 11 лет лишения свободы
13.04.2022
Подельника Тефтелева выпустили из СИЗО
24.01.2022
Подельник Тефтелева останется под стражей
06.07.2021
Экс-мэра Челябинска Тефтелева оставили в колонии строгого режима
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022