Подельник Тефтелева получил восемь лет колонии строгого режима

Сегодня, первого августа, Центральный районный суд вынес приговор бывшему начальнику управления капитального строительства администрации Челябинска Евгению Пашкову. Он признан виновным в получении взятки при строительстве школы в микрорайоне «Парковый». Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Судом установлено, что в период с сентября 2015 по апрель 2019 года подсудимый, занимая должность начальника управления капитального строительства администрации Челябинска, совместно с заместителем губернатора Челябинской области, бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевым получил от руководителя строительной организации взятку в сумме 2,5 миллиона рублей за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных и подрядных работ на территории города.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Напомним, 21 апреля 2021 года Центральный райсуд признал Евгения Пашкова виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на пять лет.

Шестого сентября Челябинский областной суд отменил этот приговор. Дело направлено на новое разбирательство в суд первой инстанции в ином составе.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на пять лет. Кроме того, удовлетворен заявленный прокурором области гражданский иск о взыскании в доход государства одного миллиона 250 тысяч рублей (половина от суммы полученной взятки», - сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Пашков проходил по одному уголовному делу с экс-мэром Челябинска Евгением Тефтелевым. Последнего признали виновным в получении взятки в 2,5 миллиона рублей и приговорили к трем годам строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей.