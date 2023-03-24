Евгений Тефтелев обрел свободу в Кыштыме

Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев сегодня, 24 марта, вышел на свободу, отбыв наказание в исправительном учреждении Кыштыма – в местную колонию-поселение его перевели из ИК строгого режима в июне прошлого года.

Экс-мэра южноуральской столицы освободили чуть раньше срока – его заключение должно было продлиться до воскресенья, 26 марта, но в соответствии с законодательством (если срок отбывания наказания заканчивается в праздничный или выходной день, осужденного освобождают в предпраздничный или предвыходной день) Евгений Тефтелев вдохнул воздух свободы уже в пятницу.

Напомним, бывший глава Челябинска был признан виновным в получении взятки и приговорен к трем годам колонии строгого режима (по части пятой статьи 290 УК РФ) со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей (это пятнадцатикратный размер взятки). Тефтелев полностью погасил уголовный штраф за коррупционное преступление.

Евгения Тефтелев в период 2015-2019 годов в группе со вторым участником преступной деятельности (бывшим начальником управления капитального строительства администрации Челябинска Евгением Пашковым) получил взятку - частями - на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации. Взамен Тефтелев обеспечил тому общее покровительство при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Тефтелев был задержан 11 декабря 2019 года в Магнитогорске.