24.03.2023
В 2023 году в Челябинской области обновят почти 80 километров М-5 «Урал»
24.03.2023
В Челябинске в выходные троллейбусы по Комсомольскому проспекту ходить не будут
24.03.2023
Суровые челябинские остановки: из трамвая - на забор
24.03.2023
В «Пятёрочку» пришёл «призовой циклон»
24.03.2023
На Таганае раньше обычного пробудились муравьи и «ожила» верба
23.03.2023
В Сосновском районе полиция задержала женщину-курьера с мефедроном
Евгений Тефтелев обрел свободу в Кыштыме
20.01.2023
Суд отказался выпустить на свободу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева
09.08.2022
Прокуратура обжаловала приговор подельнику экс-главы Челябинска
01.08.2022
Подельник Тефтелева получил восемь лет колонии строгого режима
25.07.2022
Прокуратура запросила для подельника Тефтелева 11 лет лишения свободы
Текслер: На Южном Урале сложилась крепкая, эффективная система образования
23.03.2023
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023