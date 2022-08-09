09.08.2022
Муниципалитеты Челябинской области начали получать представления прокуратуры из-за некачественной воды
09.08.2022
Прокуратура обжаловала приговор подельнику экс-главы Челябинска
09.08.2022
Три человека пострадали в аварии на трассе «Миасс-Златоуст»
09.08.2022
В Челябинске ищут предпринимательницу, испортившую отпуск сотням человек
09.08.2022
Определен подрядчик, который займется капитальным ремонтом трамвайных путей в Челябинске
09.08.2022
ММК приглашает юных художников к участию в конкурсе детского рисунка на тему безопасности
Прокуратура обжаловала приговор подельнику экс-главы Челябинска
06.09.2021
Дело подельника Тефтелева будет пересмотрено
12.04.2021
Прокуратура запросила для подельника Тефтелева 11 лет лишения свободы
26.12.2019
Второй фигурант дела Тефтелева остается в СИЗО
12.12.2019
Второй фигурант по уголовному делу Тефтелева отправлен в СИЗО
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022