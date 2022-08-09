Прокуратура обжаловала приговор подельнику экс-главы Челябинска

Прокуратура Челябинска обжаловала приговор в отношении бывшего начальника управления капитального строительства администрации города Евгения Пашкова, осужденного за получение взятки при строительстве школы в микрорайоне «Парковый». По мнению надзорного ведомства, приговор слишком мягкий.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, прокуратура полагает, что назначенное наказание Евгению Пашкову в виде восьми лет лишения свободы, которое соответствует минимальному пределу санкции статьи, а также неприменение дополнительного наказания в виде штрафа при фактическом отрицании вины в совершении преступления судом при вынесении приговора ничем не мотивировано.

По мнению прокуратуры, суд неправильно применил уголовный закон и назначил чрезмерно мягкое наказание.

В своем представлении государственный обвинитель поставил вопрос об отмене приговора, усилении наказания с назначением большего срока наказания в виде лишения свободы, применения дополнительного наказания в виде штрафа в размере тридцатикратной суммы взятки, то есть 75 миллионов рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на десять лет.

Напомним, Пашков, занимая должность начальника управления капитального строительства администрации Челябинска, совместно с заместителем губернатора Челябинской области, бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевым получил от руководителя строительной организации взятку в сумме два с половиной миллиона рублей за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных и подрядных работ на территории города.

Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на пять лет. Кроме того, удовлетворен заявленный прокурором области гражданский иск о взыскании в доход государства одного миллиона 250 тысяч рублей

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Пашков проходил по одному уголовному делу с экс-мэром Челябинска Евгением Тефтелевым. Последнего признали виновным в получении взятки в 2,5 миллиона рублей и приговорили к трем годам строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей.