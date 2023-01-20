20.01.2023
Златоустовские ватерполистки победно завершили второй тур Суперлиги
20.01.2023
Сотрудника ГИБДД Усть-Катава поймали на сговоре с руководителем автошколы
20.01.2023
С февраля можно будет улететь из Челябинска в Уфу, Самару и Тюмень
20.01.2023
В Челябинске водитель маршрутки насмерть сбил пешехода
20.01.2023
На чиновника администрации Нязепетровского района завели дело из-за плохой уборки снега
20.01.2023
В Магнитогорске создают импортозамещающую технологию производства валков
Суд отказался выпустить на свободу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023