Суд отказался выпустить на свободу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева

Сегодня, 20 января, Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева на постановление Кыштымского городского суда от 23 ноября 2022 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства адвоката о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания.

В настоящий момент Тефтелев отбывает наказание в колонии-поселении.

«Прокурор в суде апелляционной инстанции согласился с решением суда первой инстанции, просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения. Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора, постановление Кыштымского городского суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, Центральный районный суд признал Тефтелева виновным в получении взятки и приговорил его к трем годам колонии строгого режима (по части пятой статьи 290 УК РФ) со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей (это пятнадцатикратный размер взятки).

Тефтелев в период 2015-2019 годов в группе со вторым участником преступной деятельности (бывшим начальником управления капитального строительства администрации Челябинска Евгением Пашковым) получил взятку частями – на сумму два с половиной миллиона рублей от представителя коммерческой организации. Взамен Тефтелев обеспечил тому общее покровительство при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов (речь идет о строительстве школы в Парковом).

Тефтелев полностью погасил уголовный штраф за коррупционное преступление.

В июне 2022 года его перевели в колонию-поселение в Кыштыме.