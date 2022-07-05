Сухая ветка с сигнальной лентой: как в центре Челябинска обозначают опасные участки

Не прошло и дня после появления жалобы главе Челябинска Наталье Котовой на проваливающийся люк в центре города, как опасный участок преобразился: в провал в плитке воткнули сухую ветку, обмотав ее сигнальной лентой. Получилось праздничное дерево.

Напомним, пост о небезопасном люке в Советском районе возле дома №51 по проспекту Ленина, в непосредственной близости от остановки общественного транспорта, накануне, четвертого июля, опубликовали в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте. Снимки полупровалившейся крышки сделал эксперт Общественной палаты Челябинской области Константин Лопин.

Сегодня, пятого июля, общественник сделал новое фото, которым поделился с редакцией агентства «Урал-пресс-информ».

Будем надеяться, что скоро данный участок приведут в порядок по-настоящему, не ограничиваясь сухой веткой, пусть и украшенной сигнальной лентой.