Свадебный букет как искусство

10 февраля 1840 года в Сент-Джеймском дворце Лондона обвенчались королева Виктория и принц Альберт Саксен-Кобург-Готский. Невеста появилась на церемонии с букетом живых цветов и положила начало красивой свадебной традиции. Так букет стал обязательным атрибутом невесты.

Классика и экспериментальность

Королевский букет состоял из календулы, цветов и веток мирта. Мирт в Европе символизирует семейное счастье и материальный достаток. Консервативные англичане и сейчас добавляют его в букет невесты и верят, что он сделает союз долгим и благополучным во всех отношениях.

В России и Европе классическими свадебными цветами считаются розы благородного белого, нежного розового или кремового цветов. Они олицетворяют любовь и нежность. Но искусство свадебной флористики не стоит на месте — в нем всегда есть место для экспериментов. Стильные цветочные композиции составляют из лилий, хризантем, тюльпанов, орхидей, ирисов.

Яркие и неброские, классические и современные свадебные букеты в Москве можно заказать на сайте “Флорист.ру”. Роскошно смотрятся композиции из орхидей и пионовидных кустовых роз с добавлением хлопка и эвкалипта. Специалисты компании подберут и другие неожиданные сочетания растений, которые удачно дополнят образ невесты и впишутся в стилистику свадьбы.

Виды букетов

Мастерство и фантазия свадебных флористов приятно удивляют. В их умелых руках букеты невесты превращаются в симпатичные шары, цветочные каскады, вееры.

Классический круглый букет подходит девушкам любого роста и с любой фигурой. Особенно выигрышно смотрятся композиции из бутонов разного размера.

Многоуровневый растрепанный букет — идеальное дополнение к сдержанному свадебному костюму или платью. Для создания эффекта растрепанности флористы используют ветки папоротника, аспарагус, колосья и другой декор.

Цветочный шар на руку — маленькая композиция с лентой или цепочкой для крепления на руку. Букет висит на руке у новобрачной как сумка. Цветы нужно надежно скрепить между собой, чтобы они не рассыпались.

Цветочный каскад составляют из цветов и растений разной. Цветы на длинных ножках нависают сверху на цветы небольшой длины — получается водопад. Такие композиции украсят высокую стройную девушку в элегантном свадебном платье и без фаты. Каскады собирают из роз, фрезии и лилий.

Веер из цветов, декорированный ракушками и стразами, — выбор ромашничной невесты. Внутрь встраивают колбу с водой, чтобы веер как можно дольше сохранял свежесть.

Гламелия — технически самый сложный вид букетов. Флористу нужно подобрать лепестки и соединить их так, чтобы получился один большой цветок.

От прованса до лофта

Стиль свадьбы — критерий, который обязательно учитывают флористы. Для торжества в стиле бохо букет из роз и лилий не подойдет, зато полевые цветы, подсолнухи, разбавленные суккулентами, — то, что нужно.

Цветочные композиции для свадьбы в прованском стиле должны быть простыми и утонченными, без излишеств в декоре, обязательно с веточкой лаванды. Неброскость и экзотика — главные отличия цветов для свадьбы в стиле лофт.

Гламурным невестам желательно разбавить нежные нюдовые оттенки ярко-красными или оранжевыми, добавить кружева в декор. Винтажные букеты очаровывают пастельными оттенками и округлыми формами пионов, роз. Свадьбу в минималистичном стиле украсит скромный монобукет. Все цветы должны быть одного цвета, ветки зелени и пышная упаковка излишни.