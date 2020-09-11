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С танцами, песнями и салютом

Свой 284-й день рождения Челябинск отметит с размахом

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 14:35
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Автор: 
Инна Шемаева

На День города для челябинцев и гостей южноуральской столицы запланирована большая праздничная программа.

Свое 284-летие Челябинск, несмотря на действующий режим повышенной готовности, будет отмечать с размахом. Во всех парках южноуральской столицы запланированы праздничные программы. Салют, несмотря на пандемию, также будет.

Как сообщили в администрации Челябинска, Театр современного танца 12-го сентября на сцене Камерного театра покажет три сольных спектакля: MOZA MEMORY, «Одуванчики» и «Дюймовочка».

На театральной площади Сада Победы в этот же день пройдет праздник с участием челябинского государственного театра кукол имени Вольховского и состоится концерт, хедлайнером которого станет группа «Ариэль».

В субботу, 12-го сентября, состоится в Челябинске и праздничный салют. Он пройдет на набережной реки Миасс в 22 часа.

В воскресенье, 13 сентября, на площадке за «Ангелом Мира» будет проходить арт-фестиваль «Счастливое детство», во время которого создадут тематическое граффити.

В парке имени Пушкина посетителей будут ждать приятные сюрпризы, викторины и артисты Челябинска. Хедлайнером программы станут легендарные чемпионы КВН - команда «Уездный город».

В парке Гагарина 13-го сентября пройдет второй рок-фестиваль «В ритме рока». На главную сцену парка Гагарина выйдут лучшие рок-группы нашего города, а также специальные гости фестиваля - Лера Старикова, группы «ТимерТау» (Екатеринбург), Гаврилов (победитель прошлогоднего фестиваля) и группа «Never-Opened-Doors».

Возле главной сцены парка состоится мотовыставка от клуба «Ночные волки», а также будут работать зона с сувенирной авторской продукцией, ярмарка изделий ручной работы и рокерская фотозона для всей семьи.

Между выступлениями авторских групп на сцену взойдет кавер-группа с известными хитами русского рока.

В парке «Сад Победы» в 11 часов 13-го сентября откроется фестиваль уличного искусства «Отцы и дети».

В полдень на Кировке стартует праздничная программа «Челябинск - город победителей», а через час на площади Революции развернется региональный фестиваль современных молодежных направлений «Продвижение».

В 14 часов в парке Гагарина начнется рок-фестиваль «В ритме РОКа», а на площади у развлекательного комплекса «Аврора» в Ленинском районе Челябинска - марафон духовой музыки «Музыка родному городу».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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