Сюрприз после Олимпиады: на встрече в челябинском аэропорту ватерполистку «Уралочки» позвали замуж

С ростовыми куклами, девушками на ходулях и шоу с барабанами встретили в челябинском аэропорту трех ватерполисток клуба «Динамо-Уралочка», вернувшихся с Олимпийских игр в Токио. Эльвине Каримовой ее любимый человек сделал предложение.

Ватерполисткам златоустовской «Динамо-Уралочки», которые в составе сборной России заняли четвертое место на Олимпиаде, в аэропорту Челябинска устроили по-настоящему чемпионский прием. Спортсменки были приятно удивлены таким вниманием. И просили прощения, что не смогли завоевать медали Олимпиады.

Как сообщает министерство спорта, приятный сюрприз по возвращению с Олимпийских игр в Токио ждал ватерполистку «Динамо-Уралочки» Эльвину Каримову. Молодой человек по имени Руслан, с которым они уже полтора года живут в гражданском браке, решился-таки сделать спортсменке предложение. Эльвина, конечно же, сказала «Да!», тут же примерив колечко на безымянном пальце.

Напомним, в Токио ватерполистки сборной России не смогли завоевать бронзовые медали, уступив в матче за третье место Венгрии (9:11). В составе сборной за чертой призеров оказались три ватерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина.