«Таганай» встретит новый пожароопасный сезон во всеоружии

Национальный парк «Таганай» (Челябинская область) готовится к пожароопасному сезону.

«Документальный» этап уже позади, первую ревизию прошли техника и инвентарь - пока в боксах и на складе. В ближайшее время традиционный смотр состоится на площадке Центральной усадьбы.

Финальным штрихом станет завершение обучения сотрудников. Новички пройдут онлайн-курсы лесного пожарного, специалисты со стажем получат квалификацию руководителя тушения пожаров. В случае ЧП бороться с огнём будут готовы 22 человека.

Как отмечают в пресс-службе нацпарка, летом прошлого года, несмотря на жару и засуху, на Таганае случилось только одно возгорание - из-за незатушенного туристами костра, с которым справились в течение нескольких часов. Инспекторы службы охраны «Таганая» приходили на помощь коллегам с сопредельных территорий, а также заповедника «Денежкин камень» в Свердловской области.