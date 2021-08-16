Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал всех глав муниципальных образований региона активнее общаться с жителями, обсуждать с ними вопросы благоустройства, слышать их мнение и реализовывать лучшие идеи. Сам глава региона намерен в ближайшее время активно ездить по городам и районам и разговаривать с южноуральцами о насущных проблемах и вариантах улучшения жизни.

Об этом губернатор написал на своих официальных страницах в социальных сетях после посещения Копейского городского округа.

«Сегодня много общался с жителями. Люди активные, хорошие идеи, предложения. Но местные власти зачастую этого слышать не хотят», - написал в своем аккаунет Алексей Текслер, пообщавшись с копейчанами. У губернатора было немало вопросов к главе города и настоятельных рекомендаций научиться слушать и слышать горожан.

По итогам поездка Алексей Текслер дал ряд поручений и всем остальным глава муниципальных образований.

«Первое. Вовлекайте жителей в процесс изменений. Обсуждайте все проекты и планы, умейте корректировать их. Давайте возможность людям реализовать их идеи», 0 призвал губернатор.

Алексей Текслер пообещал руководителей муниципалитетов, что поддержит интересные проекты благоустройства. «Креативные, смелые, нужные жителям. Но под лежачий камень вода не течет. Нужна активность и неравнодушие», - подчеркнул глава региона.

Губернатор также предупредил, что в ближайшее время он намерен активно ездить по городам и районам области и общаться с южноуральцами. «Сейчас будет много моих поездок по муниципалитетам. И мнение людей я каждый раз буду слушать очень внимательно», - отметил Алексей Текслер.

Жители уже предлагают губернатору, куда лучше съездить и что нужно обязательно увидеть.

«Вот было бы хорошо, если бы вы срочно съездили в с. Айлино, Саткинский район, там разгромили школу на ремонт, а воз и ныне там, нечего не делается, по моему без вас там ничего не получится, люди в шоке, детей это касается, вопрос серьёзный, помогите сельчанам, местные власти готовят встречу с сельчанами, было бы хорошо, если бы время для этого нашли», - написала Лариса Хайрулина.

«Посетите п. Фатеевка, в Ленинского районе г. Челябинска, у нас очень много есть что Вам показать и рассказать, это и бездорожье, и освещение, и электроэнергия и водопровод», - приглашает Семенова Екатерина.

«Когда к нам в д. Нововарламово, Октябрьского района приедете?», - интересуется Виктория Мак.

ФОТО: пресс-служба губернатора и правительства области