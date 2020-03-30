Текслер: Челябинская область обеспечит свои срочные потребности в масках

Челябинская область уже в ближайшее время обеспечит все свои срочные потребности в медицинских масках.

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на брифинге, состоявшемся 30 марта.

«Делаем все возможное, чтобы в ближайшее время в регионе закрыть потребность в срочных объемах по маскам», подчеркнул губернатор.

В Еманжелинске начало работу завод по производству медицинский масок. «Уже сегодня получим первую партию 100 тысяч масок из Еманжелинска», - рассказал губернатор. Со следующей недели в Еманжелинске будут производить по 15 тысяч масок в сутки. Они будут поступать в лечебные учреждения и аптеки. Маски необходимы и тем организациям, чьи сотрудники продолжают работать и контактируют с клиентами.

Кроме того, производством трехслойных масок в регионе занимается и компания «Ресид» (RESID) в Челябинске.

Помимо этого, до третьего апреля регион планирует получить еще 1,5 миллиона масок в соответствии с распределением Минпромторга.

«Все наши медицинские учреждения обеспечены масками и другими средствами индивидуальной защиты», - подчеркнул Алексей Текслер. В области также формируют запас медицинских костюмов и по ряду других позиций, чтобы наши медработники были обеспечены всем необходимым, подчеркнул губернатор.