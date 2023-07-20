Текслер: «Есть вопросы по ливневой канализации в Челябинске»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе инспекционной поездки по Челябинску лично убедился в существующих в городе проблемах с ливневой канализацией и потребовал доложить ему обо всех проблемных участках. Жители жалуются и на "дырявые" остановки, под крышами которых невозможно укрыться от дождя.

Напомним, накануне в ходе поездки главы региона по областному центру началась гроза и пошел сильный ливень. Челябинцы делились в соцсетях фотографиями затопленных улиц. По некоторым улицам автомобилям пришлось не ехать, а практически плыть.

Да и сам губернатор лично убедился в наличии проблемы. «Есть вопросы по ливневой канализации, - отметил чуть позднее губернатор в своем Telegram-канале. - Жду от администрации города доклад по проблемным участкам. Будем решать».

Как сообщили в администрации Челябинска, сразу после дождя специалисты МБУ «ЭВИС» оперативно приступили к прочистке ливневой канализации от мусора, нанесенного во время ливня, и откачке воды с проезжей части.

Кроме того, жители жалуются на некачественные остановки, которые не могут укрыть ни от дождя, ни от солнца. Видео с протекающей крышей остановки и мокнущими жителями разместила Луиза в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.