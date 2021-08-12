Как будут учиться студенты вузов Челябинской области в новом учебном году

Вузы Челябинской области рассказали, какой формат обучения студентов планируется в 2021 году.

Ранее, минобрнауки рекомендовало подведомственным вузам перевести на дистанционный режим обучения студентов, которые не поставили прививку от коронавирусной инфекции или имеют медицинские противопоказания для вакцинации.

В Южно-Уральском государственном университете предполагается смешанный формат обучения студентов в новом учебном году. «Для дистанционной работы будет использоваться собственная электронная образовательная платформа», - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ.

Весь профессорско-преподавательский состав вуза будет допущен к очному формату работы. «Но в здании университета смогут проводить занятия такое количество профессорско-преподавательского состава, при котором у 60% преподавателей будет сертификат о вакцинации. Если в структурном подразделении привитых окажется менее 60%, часть сотрудников будет отправлена на дистанционную форму работы», - пояснили в пресс-службе.

На сегодняшний день завершили вакцинацию чуть менее 40%, а в процессе находятся больше 60% профессорско-преподавательского состава.

В ЮУРГУ пока не принято окончательного решения, как будет организован учебный процесс для непривитых студентов. Вузы ждут решения Роспотребнадзора по Челябинской области по данному вопросу. Требования будут едиными для всех высших учебных заведений региона. Ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт отмечала, что единое решение по всем вузам должен принять и областной Совет ректоров.

В Челябинском государственном университете пока также не принято окончательное решение об организации учебного года в вузе. «Мы ждём разъяснений главного санитарного врача Челябинской области на этот счёт, которые позволят нам сформировать определённую стратегию и принять меры по предотвращению эпидемии среди студентов. При этом действия вузов региона будут согласованы: после выхода постановления Роспотребнадзора соберется Совет ректоров, где будет выработано совместное взвешенное решение», - пояснили в пресс-службе вуза.

На сегодня формируются списки студентов, которые были вакцинированы или переболели коронавирусом за последние полгода, они будут готовы к началу учебного года.

«Наша задача – обеспечить равные права нашим студентам, и об ограничительных мерах для непривитых на данный момент речи не идёт», - подчеркнули в ЧелГУ.

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова планирует первого сентября 2021 года начать обучение в традиционном очном формате. «Изменения в образовательный процесс могут быть внесены в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, рекомендаций главного санитарного врача Челябинской области, а также совместного решения, принятого на предстоящем Совете ректоров. Сейчас ведется работа по составлению списков вакцинированных студентов. Полная информация появится в начале учебного года», - сообщили в пресс-службе МГТУ им. Г.И. Носова.

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (подведомственный министерству просвещения РФ) пока также не определился с форматом обучения и ждет пояснений от своего учредителя. «Нашему университету, безусловно, известны рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ относительно организации обучения, а также заселения в общежития студентов, не прошедших вакцинацию», - отметила ректор ЮУГГПУ Татьяна Чумаченко. Вуз уже направил запрос в адрес минпросвещения и Роспотребнадзора. «ЮУрГГПУ располагает временем, чтобы, получив рекомендации указанных выше ведомств, выстроить свою работу и по заселению студентов, и по организации учебного процесса в первом семестре нового учебного года», - добавила Татьяна Чумаченко.

В Южно-Уральском государственном медицинском университете (подведомственном Минздраву РФ) есть своя специфика. Уже с третьего курса студенты ЮУГМУ начинают проходить практическую подготовку в медицинских организациях. «Согласно методическим указаниям Роспотребнадзора, это предполагает либо предоставление сертификата о вакцинации. либо прохождение обязательного и регулярного ПЦР-теста для невакцинированных», - пояснила пресс-секретарь ЮУГМУ Екатерина Минеева.

Кроме того, с третьего июня по инициативе и.о ректора Андрей Важенина в университете проходит широкомасштабная информационно-коммуникационная кампания «COVID-19». «Ее прямым следствием стало то, что темпы вакцинации в университете увеличились в четыре раза. На сегодня в ЮУГМУ привиты двумя компонентами вакцины от COVID-19 53% студентов (без учета вновь поступивших и выпустившихся) и 64% профессорско-преподавательского состава», - отметила Екатерина Минеева.

Еженедельно в вузе работал мобильный пункт вакцинации от ГКБ №2 и сотрудники университета и учащиеся могли привиться от COVID-19 без отрыва от учебного и рабочего процессов. Более 200 студентов и 200 преподавателей ранее перенесли ковид и выработали иммунитет к этому вирусу. С 19 августа мобильный пункт вакцинации вновь начинает работу в вузе, заявки на прививку уже подали более 700 студентов и преподавателей.