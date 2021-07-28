28.07.2021
Новинки августа в Wink: «Никто» в переводе Гоблина и новые приключения Ибрагима Бендера
28.07.2021
В Магнитогорске членов ОПГ осудили за пытки соучастников
28.07.2021
Будущую элиту экономики готовят в ЮУрГУ
28.07.2021
Печёмся о печени: 28 июля – всемирный День борьбы с гепатитом
28.07.2021
Жителям Челябинска посоветовали, как обмануть инфляцию
28.07.2021
Пьяный челябинец устроил дебош в машине скорой помощи
В каком формате пройдет День знаний и начнется учебный год в школах Челябинской области
28.07.2021
Кузнецов: Контингент южноуральских школьников стабилен, число первоклассников сокращается
14.06.2021
Во вторник более семи тысяч южноуральских выпускников будут сдавать ЕГЭ по обществознанию
26.04.2021
Будут ли отдыхать студенты и школьники Челябинской области в майские нерабочие дни
19.03.2021
В Челябинской области при общем дефиците мест сокращается число детей в ряде детсадов
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021