В каком формате пройдет День знаний и начнется учебный год в школах Челябинской области

Торжественные и праздничные мероприятия в День знаний, первого сентября 2021 года, и начало нового учебного года планируется проводить в формате прошлого года с учетом всех действующих ковидных ограничений. Новых пока вводить не планируется.

Об этом сообщил министр образования и науки региона Александр Кузнецов на пресс-конференции в «Гранада Пресс».

«Насколько мне известно, новые ограничения [по коронавирусной инфекции COVID-19] пока не готовятся. Хотя, если мы не будем прививаться, уважаемые коллеги, нам будет очень сложно начинать учебный год и вести его дальше», - рассказал Александр Кузнецов.

В школах области планируют начинать учебный год в таком же формате, в котором и заканчивали учебный 2020/2021 год.

«Сейчас есть два СанПиНа. Один регулирует деятельность образовательных организаций всех типов вообще. Он был принят в этом году и будет действовать в течение шести лет. Плюс будут действовать «ковидные СанПиНы», которые регулируют деятельность системы образования в пандемийный период. В сентябре ничего нового, по отношению к маю, не ожидается», - уточнил глава регионального минобра.

В День знаний никаких массовых мероприятий в закрытых помещениях проводиться не будет. Потоки учащихся будут максимально разведены. «Если будет позволять погода, линейки первого сентября будут проведены в уличном формате. С присутствием родителей, но в масках, - пояснил Александр Кузнецов. - Будем разводить потоки внутри образовательных организаций. Работать по плавающему режиму. Разводить потоки и при организации питания, чтобы максимально обезопасить школьников и педагогов».