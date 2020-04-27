Текслер: Надеюсь, мы не будем вводить пропускной режим

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пояснил, при каких условиях в регионе будет введен пропускной режим.

Напомним, по 30 апреля 2020 года в регионе действует режим повышенной готовности.

Власти разработали систему цифровых пропусков.

«Я надеюсь, что мы не будем вводить пропускной режим. В других регионах я существенную динамику от пропусков не увидел», - подчеркнул Алексей Текслер на брифинге 27 апреля.

Как пояснил губернатор, система пропусков больше носит уведомительный характер для людей. В ней есть ограничение на количество поездок. «Но в целом эта система – не панацея», - уверен глава региона. В нынешней ситуации важнее любых пропусков – соблюдение правил профилактики и ответственность каждого человека.

Алексей Текслер не исключил вероятности того, что пропускной режим в регионе все-таки придется вводить. «Если увидим серьезный прирост заболевших в целом по региону, то без сомнения мы введем пропускной режим», - отметил губернатор.