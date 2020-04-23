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Челябинская область готовится к вводу цифровых пропусков

Общество
Сегодня, 13:14
Автор: 
Инна Шемаева

Из-за распространения эпидемии коронавируса в Челябинской области готовы перейти на ввод цифровых пропусков. Окончательное решение будет принято на заседании оперативного штаба, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе.

О готовности региона к выдаче цифровых пропусков рассказал сегодня, 23 апреля, на брифинге первый заместитель губернатора Виктор Мамин. Он будет представлять собой пин-код, который будет содержать 11 цифр. Оформить его можно будет через портал Госуслуг или посредством телефонного звонка в колл-центр. При этом человеку нужно будет указывать не только свои паспортные данные, номер телефона и ИНН, но и цель и способ передвижения, а также информацию о том, был ли он недавно за границей и имеются ли у него симптомы заболевания.

Вся информация о человеке будет защищена и храниться в закрытом виде.

Предполагается, что на территории Челябинской области будут действовать четыре вида цифровых пропусков:

  1. Пропуск на работу

Он будет выдаваться один раз на весь период действия на территории Челябинской области режима повышенной готовности.

  1. Пропуск для походов или поездок в поликлиники и больницы

Он будет выдаваться один раз в день. Его срок действия составит восемь часов.

  1. Пропуск при условии смены места обязательной самоизоляции

Он будет выдаваться человеку не более, чем два раз в неделю. Срок его действия составляет три часа.

  1. Пропуск для поездок в личных целях

Он будет выдаваться не чаще, чем три раза в неделю. При этом человеку необходимо будет указывать конечную точку своей поездки.

«Цифровые пропуска будут выдаваться лицам старше 14-ти лет. Получение пропусков не потребуется в экстренных случаях. Это движение в полицию с повесткой, следование от железнодорожного вокзала или аэропорта к месту проживания при наличии подтверждающих документов. Те, у кого будут цифровые пропуска, при выходе из дома обязаны иметь при себе паспорт и ваш личный пин-код. Законность пребывания человека на улице будет проверять полиция», - сообщил Виктор Мамин.

Виктор Мамин также отметил, что правительство региона сейчас отрабатывает возможность получения электронных пропусков с работодателями, чтобы была возможность одновременно получить пин-коды для своих сотрудников.

«Новшество, которое мы планируем ввести только в нашем регионе, такого нет нигде в России, это введение категории сопровождающего. Это, тот, кто за рулем. Тогда при оформлении электронного пропуска будет необходимо указывать его фамилию и предоставлять его пин-код. Это в целях безопасности, чтобы он мог подтвердить свое право на передвижение», - сообщил Виктор Мамин.

Электронный пропуск не смогут получить южноуральцы, находящиеся по предписанию Роспотребнадзора он нахождении на 14-дневном карантине, или те, кто недавно вернулись из-за границы.

Когда на территории Челябинской области начнет действовать система цифровых пропусков, Виктор Мамин не назвал. Он отметил, что главный критерий для ее ввода – это решение оперативного штаба. Оно будет приниматься исходя из той обстановки, которая будет складываться в регионе в связи с распространением эпидемии коронавируса.

В Челябинской области за последние сутки официально подтверждено 57 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего по состоянию на 23 апреля в регионе подтверждено 173 случая коронавируса. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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