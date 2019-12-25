Текслер подивился странным челябинским урнам и улицам-невидимкам

Житель Челябинска попросил главу региона обратить внимание на отсутствие урн на одном из участков улицы Братьев Кашириных. Бдительный горожанин задал вопрос Алексею Текслеру по телефону – во время состоявшейся сегодня, 25-го декабря, прямой линии губернатора с южноуральцами.

Руководитель области пообещал подключить к ситуации главу Челябинска Наталью Котову, и согласился, что чем больше будет урн, тем лучше. Также Алексей Текслер заметил, что урны, как и другие элементы городской среды, не нужно забывать обслуживать.

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«Урн не хватает. Надо устанавливать их, конечно, не забывая, что они должны выглядеть эстетично. Есть примеры действительно странных решений. Надеюсь, таких больше не будет», - сказал губернатор (наверняка он имел в виду мусорные мешки в Советском районе, которым остроумные челябинцы дали смешное и не очень приличное название, связанное с бывшим главой Челябинска Владимиром Елистратовым).

Поговорив об урнах и необходимости качественно их обслуживать, Алексей Текслер перешел к другим странностям Челябинска – улицам-невидимкам, которые хоть и реально существуют, но не фигурируют ни в одном контракте по содержанию. То есть их никто не убирает, не чистит от снега – не положено.

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Одна из таких невидимок - улица Монакова, что вдоль стадиона «Локомотив». Работники офисов, чьи двери выходят как раз на нее, уже ощутили последствия этой «ничейности» в полной мере - снег в последние дни шел очень интенсивно, дорогу замело, машины еле выбираются из этого месива. Пешеходы похожи на копошащихся в грязи букашек.

Алексей Текслер сообщил, что на исправление ситуации (уборку таких невидимых глазу коммунальщиков улиц) районам Челябинска были выделены дополнительные средства.