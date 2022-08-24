Текслер: Потенциал у Каслей огромный, но он сейчас не реализован

Потенциал исторического города Касли, знаменитого на всю страну литьем и богатого на красивые места, в настоящий момент не реализован. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал ряд поручений по развитию города, реализация которых, по его мнению, позволит привлечь в муниципалитет туристов.

«Потенциал у Каслей огромный, он сейчас не реализован, - отметил глава региона по итогам рабочего визита в муниципалитет. - Красивейшие места, исторический город, знаменитый на всю страну каслинским литьем. Пришло время заняться развитием».

На сегодня в Каслях идёт ремонт сразу нескольких знаковых мест. Восстанавливается старинное здание 19-го века, памятник архитектуры федерального значения - бывший госпиталь. В 2021 году была получена субсидия из федерального бюджета на реконструкцию объекта в рамках нацпроекта «Культура». Реставрация включает ремонт кровли, фасада, фундамента, инженерных сетей, замену окон, перепланировку. После ремонта в здании будет размещен Каслинский краеведческий музей.

«Очень красивое историческое здание, поэтому было принято решение сделать здесь краеведческий музей. Это станет безусловным объектом притяжения, сюда будут приезжать туристы. Основная экспозиция будет посвящена каслинскому литью», - отметил губернатор.

Региональные власти намерены объявить конкурс на создание большого объекта для краеведческого музея с привлечением лучших скульпторов страны. «Цель - показать, что и современные мастера каслинского литья могут сегодня создавать произведения искусства не хуже, чем это было столетие назад», - считает глава региона.

Рядом с будущим музеем расположена старинная церковь (заложена в июне 1843 года) – храм Вознесения Господня (объект культурного наследия регионального значения). Губернатор пообещал помочь благоустроить площадь рядом с храмом.

В ноябре в Каслях откроется уникальный дворец культуры им. И.М. Захарова с зимним садом. Рядом расположится благоустроенная прогулочная аллея. «В этом году сделали сухой фонтан, который сразу стал местом притяжения для детей. Продолжим благоустройство и в следующем году», - пообещал Текслер.

Кроме того, в Каслях намерены отремонтировать дорогу, которая является основным въездом в город. Глава региона направит в территорию дополнительные средства на проведение этих работ.

«Важно продвигать Каслинский район, Касли как туристическую территорию, - считает губернатор. - Уверен, что в Касли будут приезжать за новыми впечатлениями и нашей общей историей. В Каслях этого в избытке».