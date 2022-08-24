24.08.2022
Полицейские Озерска разыскивают лжеоператора сотовой связи
24.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 августа
24.08.2022
Недострой в Металлургическом районе Челябинске успешно продан на торгах
24.08.2022
Перевозчиков продолжают штрафовать за неидеальную работу на челябинских маршрутах
24.08.2022
«Белый журавлик» укроет крылом воинов наших
24.08.2022
Задержанный ФСБ высокопоставленный южноуральский полицейский останется в СИЗО
Текслер: Потенциал у Каслей огромный, но он сейчас не реализован
24.08.2022
В один день Алексей Текслер посетил храм в Булзях, а его зам – три храма
22.08.2022
Алексей Текслер передал автомобиль для доставки еды Донбассу добровольцам «Пищи жизни»
22.08.2022
Более 827 тысяч пенсионеров Челябинской области получили выплаты ко Дню пожилого человека
22.08.2022
Долгожданную школу в Тугайкуле обещают открыть ко Дню знаний
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022