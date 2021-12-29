29.12.2021
Минсоц передаст часть полномочий по начислению и выплате ряда мер соцподдержки в ПФР С первого января 2022 года министерство социальных отношений Челябинской области передаст полномочия по начислению и выплате ряда федеральных мер социальной поддержки Пен
29.12.2021
В Челябинске запустят производство, которое на 95% закроет потребность области в медицинском кислороде
29.12.2021
Текслер: Прошу обратить внимание на занятость школьников во время новогодних каникул
28.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 29 декабря
28.12.2021
«Космический» маршрут Челябинской области признан одним из лучших в стране
28.12.2021
Сотрудники ГИБДД Челябинской области обзавелись новыми служебными автомобилями
Текслер: Прошу обратить внимание на занятость школьников во время новогодних каникул
28.12.2021
Общественники передали Алексею Текслеру предложения по улучшению жизни в регионе
28.12.2021
В Челябинской области утверждена «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции
27.12.2021
Текслер поздравил спасателей с профессиональным праздником
24.12.2021
Работники культуры Челябинской области смогут получить по миллиону рублей
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021
Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год
24.12.2021
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021