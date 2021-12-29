Текслер: Прошу обратить внимание на занятость школьников во время новогодних каникул

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил обеспечить досуг школьников в период предстоящих новогодних каникул.

«Прошу также обратить внимание на занятость школьников во время новогодних каникул в плане досуга, а также на безопасность их организованных перевозок только под контролем ГИБДД, - поручил главам муниципалитетов губернатор. - Катки, лыжни, беговые дорожки, площадки для воркаута, детские площадки – все это должно поддерживаться в исправном состоянии, а после снегопадов – оперативно расчищаться. Это вопрос не только досуга, но и общественного здоровья».

Текслер также распорядился обратить внимание на парки, скверы, на зону общественных пространств. «Несмотря на праздники, территории должны чистить, они должны быть доступны для наших жителей», - напомнил губернатор.

Во время новогодних каникул во время новогодних каникул для школьников организованы бесплатные онлайн-курсы по геймдизайну и разработке сайтов. Курс «Геймдизайн» пройдет с третьего по восьмое января. Участники мероприятия познакомятся с основными направлениями геймдизайна и узнают, как разрабатывается игровая проектировочная документация. Все занятия будет сопровождать одно сквозное домашнее задание: проектирование и документация своего виртуального мира.

Курс «Разработка сайта» пройдет с пятого по восьмое января. Ребят научат создавать сайты и публиковать их в сети Интернет.

Щкольникам и их родителям доступна обновленная платформа «Детидома», где собрано более 20 онлайн-активностей, которые помогут провести зимние каникулы весело и с пользой.